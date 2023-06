Vincent Bruins

Dinsdag 20 juni 2023 10:34 - Laatste update: 10:35

Mercedes is sinds het begin van het seizoen al hard aan de slag om haar W14-bolide te verbeteren. Na upgrades voor de Grand Prix van Monaco vorige maand staan er nu alweer twee nieuwe upgrades op de planning en die zullen allebei nog vóór de zomerstop komen. Dat wist Toto Wolff te melden tijdens het raceweekend van de Grand Prix van Canada.

De Duitse renstal ontwikkelde eerder dit seizoen een aangepaste vloer, een verbeterde voorwielophanging en nieuwe sidepods, waarmee het zero-sidepodconcept verleden tijd is. Dit upgradepakket werd geïntroduceerd op de bolides van Lewis Hamilton en George Russell voor de Grand Prix van Monaco.

Artikel gaat verder onder video

Verbeteringen in Monaco, Spanje en Canada

Al was de race op de straten van Monte Carlo niet een goede maatstaf om te zien in hoeverre de nieuwe upgrades werkten, desondanks werden Hamilton en Russell vierde en vijfde, respectievelijk, en pakte de eerstgenoemde de snelste ronde. Tot op dat moment had Mercedes nog niet eerder dit seizoen zoveel punten mee naar huis genomen. Tijdens de Grand Prix van Spanje waren de verbeteringen pas echt goed te zien. Hamilton ving de race op Circuit de Barcelona-Catalunya aan vanaf de vierde positie, ging voorbij aan Lando Norris in de openingsronde en versloeg vervolgens Carlos Sainz op jacht naar de tweede plaats. Russell maakte negen posities goed om het podium te completeren. Ook in Canada was de W14 sneller dan verwacht. Hamilton startte derde, kon het tempo van Max Verstappen en Fernando Alonso beter volgen dan voorheen en verdiende zijn tweede podium op rij. Russell leek vanaf P4 ook meer snelheid te hebben, maar de 25-jarige Brit moest opgeven na een crash en remproblemen.

OOK INTERESSANT: Mercedes heeft oplossing voor lichtere F1-auto's: "Maak er ons probleem van"

Twee upgrades voor zomerstop

"We brengen een grotere [upgrade] naar Silverstone, en dan zouden we er nog een moeten hebben voordat we het werk stilleggen [voor de zomerstop]," legde teambaas Toto Wolff uit over het proces achter de upgrades voor de W14. "Het leren over de auto is veel sneller gegaan sinds we het concept een beetje hebben veranderd. We zullen behoorlijke stappen vooruit maken in de komende vier races. Ik denk dat we de simulaties beter begrijpen. Wat we daar zien correleert met wat we op het circuit zien en dat was een probleem van ons in de afgelopen anderhalf jaar. We hebben goede prestatieverbeteringen gezien in de [wind]tunnel en we begrijpen beter wat de auto nodig heeft om snel te gaan, en hoe de afstellingen eruit moeten zien. Over het algemeen worden de stappen dus groter. Ik denk dat we goed op weg zijn."