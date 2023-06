Mercedes heeft oplossing voor lichtere F1-auto's: "Maak er ons probleem van"

Jordy Stuivenberg

De meeste coureurs zijn het erover eens dat de huidige generatie Formule 1-bolides te zwaar is. Max Verstappen omschrijft het rijgedrag bij lage snelheid zelfs alsof je een boot bestuurt en dat helpt allerminst voor de wendbaarheid. Maar hoe los je het op?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1-baas Stefano Domenicali lieten de afgelopen dagen al optekenen dat het goed zou zijn als de F1-wagens lichter zouden worden. Ze wegen zo’n 800 kilogram, honderden kilo’s meer dan voorheen. Dat heeft aan de ene kant te maken met strengere veiligheidsvoorschriften, maar ook met de grotere banden en hybride-aandrijving.

Alonso is dan ook een van de rijders die eraan twijfelt of het wel zo eenvoudig is om het gewicht omlaag te brengen. “Hybride-motoren zijn over het algemeen zwaarder dan normale motoren en de veiligheid van de auto’s is ook sterk verbeterd”, zo liet hij weten in Canada. Hamilton is het met hem eens: “Ook de wielen en banden die we gebruiken zijn bizar zwaar. Dat is helemaal niet nodig.”

James Allison, de technisch directeur van Mercedes, denkt wel een oplossing te hebben en die is simpeler dan je denkt. “Als je lichtere auto’s wil zien, dan moet je de gewichtslimiet verlagen. Het is vervolgens ons probleem. Is je auto te zwaar, dan moeten wij moeilijke beslissingen nemen over wat we in de auto stoppen en wat niet. Niet iedereen is het met me eens, maar ik denk dat je gegarandeerd de goede kant op gaat met dergelijke maatregelen.”