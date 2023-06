Vincent Bruins

Dinsdag 20 juni 2023 09:29 - Laatste update: 09:31

Fernando Alonso wilde maar al te graag de Grand Prix van Canada op zijn naam schrijven afgelopen zondag. Hij kreeg echter het bevel van Aston Martin om aan lift-en-coast te doen, oftewel wat eerder van het gas gaan in aanloop naar remzones. Na de laatste van twee geplande pitstops kreeg de tweevoudig wereldkampioen dus niet de kans om de aanval op Max Verstappen in te zetten. Maar waarom kreeg Alonso eigenlijk dit bevel?

De Spanjaard ving de race op het Circuit Gilles Villeneuve aan vanaf de tweede positie, maar maakte geen goede start mee. Hij zag de Mercedes van Lewis Hamilton aan zich voorbijgaan. In de pitstop tijdens de Safety Car-periode voor een crash van George Russell kon Alonso nog niet terug voorbij aan Hamilton, maar na de herstart zag hij zijn kans. Hij dook aan de binnenkant van de Brit in de laatste chicane en behield vervolgens de tweede plaats.

Artikel gaat verder onder video

Instructies opgevolgd

Alonso was dan ook volop aan het genieten: "Lewis was de gehele race aan het pushen. Ik kon geen enkele ronde even relaxen. Het was een geweldig gevecht. Het was een uitdagende race vandaag. Alsof het zeventig rondenlang kwalificatie was." Hij had gehoopt de Red Bull van Verstappen uit te kunnen dagen, maar dat zat er in Montreal niet in voor de Aston Martin-coureur. Waarom hij aan lift-en-coast moest doen van Aston Martin, wist Alonso tijdens de race zelf niet: "Dat hebben ze me niet verteld. Misschien lieten ze mij dat doen om me niet zo'n zorgen te maken. De auto voelde goed en ik heb de instructies gewoon opgevolgd. Bij de volgende race gaan we de druk meer opvoeren bij Max."

OOK INTERESSANT: Wolff niet te spreken over gedrag Alonso bij 'unsafe release': "Een beetje drama"

Brandstofsysteem

Aston Martin-teambaas Mike Krack kon echter wel uitleggen waarom Alonso niet mocht pushen in de slotfase van de achtste race van het wereldkampioenschap: "We dachten dat we een probleem hadden met het brandstofsysteem, maar dat wisten we niet zeker. Uit voorzorg hebben we gecommuniceerd dat er brandstof gespaard moest worden door middel van lift-en-coast. Hoeveel heeft het ons gekost? Dat is moeilijk te zeggen. Een paar tienden, misschien één à twee per ronde. Het was dus uit voorzorg, maar je kan kiezen tussen helemaal niet finishen of aan de streep arriveren met wat meer [benzine]. We wilden aan de veilige kant zitten. We dachten dus dat we een probleem hadden met het brandstofsysteem, maar daar kwam op het einde niks uit," zo sloot de Luxemburger af.