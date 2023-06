Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de spot gedreven met Fernando Alonso voor wat hij zag als de Spanjaard die zijn stuurkunsten 'overdreef', nadat de Aston Martin-coureur een bijna-ongeluk had met Lewis Hamilton in de pitstraat.

Nadat Hamilton erin was geslaagd om Alonso in te halen bij de start van de Canadese Grand Prix, zorgde George Russell's daaropvolgende botsing met de vangrail ervoor dat de safety car naar buiten kwam. Zowel Hamilton als Alonso doken de pits in voor een verse set slicks om te profiteren van de kortere tijd. Een snelle stop van het Aston Martin-team zag de Spanjaard net achter zijn rivaal uitkomen, waardoor de 41-jarige op de rem trapte.

Trukendoos

Van Alonso is bekend dat hij de trukendoos soms opentrekt en ditmaal werkte het niet. De Spanjaard is competitief en is zeker niet de eerste coureur die een ander een straf aan probeert te naaien. De Spanjaard week in de pitstraat uit, een beweging die volgens Wolff bedoeld was om de stewards te beïnvloeden. Enkele momenten later stond de camera op de teambaas van Mercedes, die op dat moment de stuurbewegingen van Alonso nadeed.

'Een beetje drama'

Een daaropvolgend onderzoek van de stewards oordeelde dat er geen sprake was van een 'unsafe release' en daarom werd er geen straf toegekend. Toch was de Mercedes-baas na de race niet echt blij met de capriolen van Alonso. "[Het was] een beetje drama", vertelt de Oostenrijker bij Express. "Een beetje schudden met het stuur en een beetje aan de remmen zitten. Daar is hij goed in, de kreten 'ik raakte hem bijna'... een beetje drama." De Mercedes-teambaas was er wellicht niet blij mee, maar Alonso en Hamilton hadden het voorval niet eens meer op hun netvlies staan, want tijdens de podiumceremonie was het duo vooral aan het grappen met elkaar.