Vincent Bruins

Zondag 18 juni 2023 22:27 - Laatste update: 22:29

George Russell ving de Grand Prix van Canada aan vanaf de vierde positie. Hij maakte een prima start mee en wist deze plek te behouden. De Mercedes-coureur wilde de druk opvoeren bij Fernando Alonso die de tweede plaats was verloren aan Lewis Hamilton, maar dat liep niet goed af. Russell crashte in bocht negen en veroorzaakte een Safety Car-periode.

Russell kon na het wisselen van de banden en de voorvleugel toch nog door vanaf de negentiende positie. Hij wisselde naar een één-stopstrategie en dat leek zijn vruchten af te werpen. Hij lag op een gegeven moment achtste, maar werd vervolgens door Mercedes naar binnen geroepen. Russell moest noodgedwongen opgeven vanwege remproblemen.

Over de kerb

"Ten eerste bied ik mijn excuses aan richting het team," vertelde Russell. "We hebben hier zoveel bloed, zweet en tranen in gestopt. Het was een klein foutje van mijn kant dat enorme gevolgen had. Ik ging net iets te wijd en raakte de kerb. Voordat ik het wist, zat ik al in de muur. Ik vond dat de remmen eigenlijk prima voelden, maar goed, het team kijkt naar de telemetrie en zij kunnen beter zien hoe het verloopt."

W14 sneller dan verwacht

"Uiteraard ben ik teleurgesteld," vervolgde de 25-jarige Brit. "Iets positiefs dat we mee kunnen nemen: de auto was snel op een circuit waarvan we dat niet hadden verwacht. Maar dat is niet genoeg. We hebben twaalf punten weggegooid. We moeten nu vooruitkijken naar de races die nog gaan komen, maar zoals ik al zei, ik ben teleurgesteld met hoe het deze race is verlopen. Ik was zelf gewoon niet goed genoeg. Het had niet mogen gebeuren, maar ik was aan het pushen. Fernando was competitiever dan verwacht."