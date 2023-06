Vincent Bruins

Zondag 18 juni 2023 18:27

De voorbereidingen op de Formule 1-race in Canada zijn uiteraard in volle gang. Op de zondagochtend in Montreal zijn bij tien auto's zelfs nog wat onderdelen verwisseld. De Red Bull-bolides van Max Verstappen en Sergio Pérez staan onder andere in het rijtje evenals de Mercedes van Lewis Hamilton.

Verstappen kwalificeerde zich gisteren als snelste en sleepte daarmee de pole position binnen op het Circuit Gilles Villeneuve. De Nederlander zal de eerste plek op de startgrid behouden. Het verwisselen van de onderdelen gebeurde bij alle teams binnen de reglementen.

Red Bull, Sainz en Hamilton

Bij Verstappen is de temperatuursensor van de rem linksvoor vervangen. Pérez vangt de race aan vanaf de twaalfde positie. Bij hem is een stukje van de endplate van de achtervleugel vervangen. In de Ferrari-power unit van Carlos Sainz is een bougie vervangen. Daarnaast heeft de Spanjaard die vanaf P11 start, een nieuwe bobine, een transformatie in het ontstekingssysteem. Bij Hamilton is een onderdeel in de linkerachterrem vervangen. De Brit zal de race op Île Notre-Dame beginnen vanaf P4.

Crashes van Piastri en Stroll

Alpine is ook druk bezig geweest met de twee blauwe bolides. Esteban Ocon heeft een nieuwe sidepod aan de rechterkant, terwijl bij Pierre Gasly de bevestiging van de brandstofpomp is vervangen. Na de crash van Oscar Piastri zitten er nieuwe remmen en nieuwe ophangingsonderdelen op de McLaren van de Australiër. Ook heeft hij een nieuwe achtervleugel en een nieuwe vloer gekregen. Zhou Guanyu viel in de kwalificatie stil en dus heeft Alfa Romeo bij de Chinese coureur de zekeringkast vervangen evenals de brandstofpomp en een sensor in de MGU-H. Lance Stroll heeft een nieuwe voorvleugel gekregen na een spin en een tikje tegen de muur in de kwalificatie. AlphaTauri heeft de achtervleugel van Yuki Tsunoda vervangen.