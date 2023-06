Dit is waarom Hülkenberg gridstraf van drie plaatsen kreeg in plaats van tien

Vincent Bruins

Nico Hülkenberg maakte een uitstekende kwalificatie voor de Grand Prix van Canada mee. De Haas-coureur klokte de tweede tijd en het leek erop dat hij de eerste rij van de startopstelling zou delen met Max Verstappen. De Duitser kreeg echter een gridstraf aan zijn broek en die doet pijn, zo legt hij uit in aanloop naar de race.

Halverwege Q3, de laatste en beslissende kwalificatiesessie, kwam Oscar Piastri in de muur terecht en dus kwamen er rode vlaggen voor de gecrashte McLaren. Hülkenberg kon nog net zijn rondje afmaken, maar vanwege verwarrende meldingen over de boardradio van engineer Gary Cannon reed hij vervolgens te hard in de eerste sector. Na een gridstraf van drie plekken zal hij de race aanvangen vanaf P5 achter Fernando Alonso en de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell.

Drie in plaats van tien

De Haas-coureur dacht aan piepjes in zijn headset te horen dat hij te langzaam ging, maar hij ging juist te snel in de eerste sector tijdens de rode vlag. Berichten van zijn engineer maakte de verwarring niet minder. Normaal gesproken krijgt een coureur een gridstraf van tien plaatsen voor te hard rijden tijdens de rode vlag, maar de stewards hebben gekeken naar de situatie en ze vonden een gridstraf van drie plekken in dit geval genoeg. Ver boven de limiet ging Hülkenberg ook niet en het gebeurde niet in de sector waar de gecrashte bolide van Piastri stond. Wel hebben de stewards Hülkenberg gewaarschuwd dat hij beter moet leren wat de piepjes in zijn headset precies betekenen om te voorkomen dat hij in de toekomst weer te hard rijdt tijdens een neutralisatie.

Tweede in geest

"Helaas eindigde de dag niet zo mooi, dus dat is erg jammer," aldus een teleurgestelde Hülkenberg tegenover Speedweek. "Het doet pijn om de tweede startpositie te verliezen. Maar ik heb de regels overtreden en we moeten leven met de consequenties. Mijn doel is niet veranderd: ik wil in de top tien blijven." Teambaas Guenther Steiner liet aan hetzelfde medium weten dat de straf niet kan wegnemen wat ze hebben bereikt: "We zijn tweede in geest. Natuurlijk was het een foutje, en ging hij te snel, maar niemand werd in gevaar gebracht, omdat Nico de hele tijd niemand om zich heen had."