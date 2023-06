Nikita Mazepin gaat in op mogelijkheden voor terugkeer in F1

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 17 juni 2023 17:20

Nikita Mazepin sluit een terugkeer in de Formule 1 nog altijd niet helemaal uit, maar stelt dat het ook niet het einde van de wereld betekent, mocht het niet lukken. De Rus werd persona non grata bij Haas na de Russische inval in Oekraïne en staat sindsdien aan de zijlijn.

Mazepin stond aan de vooravond van zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar de oorlog in Oekraïne veranderde alles. Haas besloot sponsor Uralkali te dumpen en beëindigde ook het contract met Mazepin. Kevin Magnussen werd in alle haast ingevlogen om zijn stoeltje in te nemen en sindsdien moet Mazepin de races op televisie volgen. We zagen hem dit jaar wel terug in de Asian Le Mans Series, maar dat is toch andere koek dan de Formule 1.

In gesprek met de Russische TV-zender Match TV gaat hij in op de mogelijkheden wat betreft een terugkeer in de F1. “Dat is een lastige vraag. Ik kan je wel vertellen wat ik graag zou willen, maar dat is niet de realiteit”, aldus Mazepin, die door sancties tegen Rusland en zijn familie simpelweg geen kant op kan. “Ik wil racen. Ik ben in vorm, ben op gewicht. Ik zou terug kunnen komen.”

Toch acht Mazepin de kans dat hij daadwerkelijk terugkeert achter het stuur van een F1-bolide klein. “Als het niet lukt, dan heb ik genoeg andere dingen om plezier aan te beleven. Ik ben pas 24 jaar oud, gezond en fit. Maar tot de situatie verandert, leg ik mezelf niets op. Je moet leven zonder jezelf af te remmen, dat is iets om naar te streven.”