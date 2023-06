Vincent Bruins

Zaterdag 17 juni 2023 15:41 - Laatste update: 15:57

Na de Grand Prix van Spanje op Circuit de Barcelona-Catalunya werd er wederom een bandentest verreden om Pirelli-rubber zonder bandenwarmers te onderzoeken. Mercedes-coureur George Russell spreekt uit dat hij nog altijd geen fan is van met koude banden de baan op te moeten gaan. Pirelli legt de kritiek echter naast zich neer en kan geen veiligheidsrisico's halen uit de telemetrie.

Het plan was om vanaf 2024 geen bandenwarmers meer te gebruiken, maar afgelopen februari kreeg Pirelli de opdracht om eerst meer te testen, voordat er vóór aankomende 31 juli definitief een besluit wordt genomen. Russell ziet liever geen verandering in de bandenreglementen.

Artikel gaat verder onder video

Ongetwijfeld crashes

Russell heeft tweemaal getest zonder bandenwarmers: aan het begin van het jaar in Jerez bij 10 graden Celsius en na de Grand Prix van Spanje op de baan nabij Montmeló bij 40 graden Celsius. Zelfs met de hete temperaturen en een baan vol rubber na een raceweekend beschreef hij het uitrijden van de pits als "erg lastig". De 25-jarige Brit vervolgde: "Eerlijk gezegd denk ik niet dat we als sport in de positie zijn om deze nieuwe banden [zonder bandenwarmers] in een race te gebruiken. Ik zou me zorgen maken om de engineers in de pitstraat tijdens een pitstop, en om de out-lap in een race in koude omstandigheden. Er zullen ongetwijfeld crashes komen, daar twijfel ik niet aan. Er wordt een boel werk en geld gestoken in deze banden, maar volgens mij kan dat ergens anders nuttiger gebruikt worden."

OOK INTERESSANT: 'Bridgestone schrijft zich officieel in als nieuwe bandenleverancier'

Sector 2 en 3 al gelijk

Pirelli heeft op de kritiek van Russell gereageerd. "De eerste sector zal een uitdaging zijn, maar verder is het prima," concludeerde Simone Berra, hoofdengineer van de Italiaanse fabrikant, bij The Race na de bandentest. "Wanneer het koud is, kan het wat lastiger zijn om de banden op temperatuur te krijgen, maar het gaat erom dat je het eerste gedeelte van de ronde [voorzichtig] doet. We zien vooral het verschil in de eerste sector, maar in sector 2 en 3 zijn de tijden met banden die wel zijn opgewarmd, bijna gelijk. Het gaat puur om het doorstaan van die eerste paar bochten. Qua veiligheid kan ik geen specifieke risico's uit de data halen. Je moet de manier waarop je rijdt in de eerste ronde veranderen, je moet je rijstijl aanpassen om de banden te beschermen."