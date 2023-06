'Bridgestone schrijft zich officieel in als nieuwe bandenleverancier'

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 17 juni 2023 13:40 - Laatste update: 13:51

Bridgestone heeft zich officieel ingeschreven als nieuwe bandenleverancier voor de Formule 1. De Japanners hopen in 2025 terug te keren in de koningsklasse van de autosport en zouden Pirelli willen vervangen.

Bridgestone was voor het laatst actief in de Formule 1 tot en met 2010. Daarna nam Pirelli het stokje over. In de gloriejaren van Michael Schumacher en Fernando Alonso waren er twee bandenleveranciers in de Formule 1, met Michelin als de grote concurrent van Bridgestone. Sinds de F1 slechts één leverancier heeft, wordt er veel geklaagd over de kwaliteit van het rubber. Pirelli hoeft immers niemand te verslaan, iedereen moet hun banden gebruiken.

In het voorstel van Bridgestone zou staan dat het bedrijf banden wil maken die minder gevoelig zijn voor overhitting, zodat rijders harder kunnen pushen en makkelijker kunnen inhalen, zo meldt de BBC op basis van bronnen. Onder andere Lewis Hamilton en Fernando Alonso zouden voorstanders zijn van de herintreding van Bridgestone.

Eind 2024

De vraag is in hoeverre Bridgestone dezelfde techniek kan gebruiken als in 2010, toen Hamilton en Alonso op hun banden reden. De auto’s zijn inmiddels dik 200 kilogram zwaarder geworden, genereren meer downforce en zetten dus meer druk op de banden. Daarnaast lijkt er betrekkelijk weinig tijd te zijn om nieuwe banden te ontwikkelen, want het contract van Pirelli loopt eind 2024 al af. Dat betekent dat in anderhalf jaar tijd een band moet worden ontwikkeld en de infrastructuur klaar moet staan om een jaar lang banden te leveren over de hele wereld.

Pirelli heeft zich ook opnieuw ingeschreven als leverancier. De FIA zou op dit moment beide voorstellen bekijken, voor er gesprekken gevoerd worden over contracten. Dat zou naar verwachting nog een paar maanden in beslag nemen.