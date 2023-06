Vincent Bruins

Vrijdag 16 juni 2023 11:48 - Laatste update: 11:53

Sergio Pérez hoopt vanaf de Grand Prix van Canada, die dit weekend wordt verreden op Circuit Gilles Villeneuve, zijn oude vorm weer op te pakken. Waar Red Bull-teambaas Christian Horner nog zei dat de druk bij 'Checo' was weggenomen, omdat de achterstand op teamgenoot Max Verstappen nu toch al zo groot is, legt de Mexicaan nu uit dat de druk er nog altijd is om zo goed mogelijk te presteren.

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan had Pérez twee overwinningen, een tweede plaats en een vijfde positie binnengesleept en lag slechts zes punten achter Verstappen in de tussenstand. Ondertussen heeft de Nederlander driemaal gewonnen, terwijl Pérez het wat moeilijker had met P2 en P4 naast een puntloos resultaat in Monaco. Het gat is nu gegroeid naar maar liefst 53 punten.

Artikel gaat verder onder video

Eerste problemen in Barcelona

"Ik wil eigenlijk gewoon resetten en opnieuw proberen," legde Pérez uit. "Monaco had ik aan mezelf te danken, ik maakte een zeer kostbare fout. Maar vervolgens in Barcelona, wederom in de kwalificatie, was het lastig in de vochtige omstandigheden. Het lukte ons niet om een goede kwalificatie te hebben en daar betaalden we op zondag de prijs voor. Barcelona was volgens mij de eerste keer dat we echt problemen hadden. Ik denk dat we in Monaco wel de snelheid hadden, maar ik maakte een fout. Ik kijk er dus naar uit om de vorm die we vroeg in het seizoen hadden, weer op te pakken."

OOK INTERESSANT: Herbert ziet Norris als vervanger Pérez bij Red Bull: "Zou een goede zet zijn"

Pérez niet eens met Horner

Horner denkt dat de druk bij Pérez is weggenomen nu het gat tussen Verstappen en hem veel groter is geworden, maar daar is de Mexicaan het niet mee eens: "Ik dacht het niet. We moeten altijd het maximale eruithalen en ervoor zorgen dat we presteren. We hebben een geweldige auto en we horen veel podiums en overwinningen te behalen van nu tot en met het einde van het jaar. We zien dat onze rivalen steeds maar dichterbij komen, maar we gaan ons best doen."