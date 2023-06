Lars Leeftink

Donderdag 15 juni 2023 16:38 - Laatste update: 16:39

Johnny Herbert, voormalig F1-coureur en analist bij Sky Sports, is van mening dat Red Bull Racing de keuze moet maken voor Lando Norris naast Max Verstappen. Sergio Pérez zou dan het slachtoffer zijn.

In gesprek met OLBG zegt Herbert, voormalig F1-coureur, dat Red Bull moet overwegen om Norris naast Verstappen te zetten. "Als je Verstappen meer wil uitdagen, dan heb je George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc of misschien Lando Norris nodig. Norris heeft een langlopend contract met McLaren en ik weet niet of hij een prestatieclausule heeft waarmee hij kan vertrekken bij McLaren. Ik denk dat het een goede zet zou zijn voor Red Bull [om Norris te halen]. Het zou positiviteit toevoegen aan het team en ik denk dat hij meer dan goed in staat is om met alles [bij Red Bull] om te gaan.”

Geen geloof in Pérez

Herbert gelooft niet dat Pérez kans maakt om Verstappen uit te dagen. Toch heeft de voormalig coureur het idee dat de Mexicaan beschermt wordt. "Er zal altijd sprake zijn van vriendjespolitiek binnen een team, omdat je weet dat een van hen consequent zal presteren en leveren. Hoezeer Sergio in het begin van het seizoen ook liet zien dat hij goed in staat was om met Max te strijden, daarna kwam het moment dat hij dat niet kon. Net als Schumacher, Senna, Mansell, Hakkinen zijn ze [de echte toppers zoals Verstappen] elk weekend in staat om het beste uit hun materiaal te halen.”

Kwaliteiten Pérez

Herbert moet echter ook erkennen dat Pérez wel degelijk kwaliteiten heeft en het geen ramp als hij de tweede coureur van Red Bull blijft. "Als je reëel bent, staat hij [Pérez] onder druk, maar hij is een zeer goede nummer twee. Als hij een goede dag heeft, kan hij winnen. Zelfs dan zou hij tweede of derde [in het rijderskampioenschap] zijn en dat zal Red Bull nog steeds in staat stellen om het constructeurskampioenschap te winnen, wat natuurlijk erg belangrijk is.”