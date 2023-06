Lars Leeftink

Donderdag 15 juni 2023 15:25 - Laatste update: 15:30

George Russell is van mening dat de reglementen die door de Formule 1 en de FIA zijn ingevoerd om het veld wat meer bij elkaar te brengen en meer spektakel te creeren door middel van inhaalacties, nog niet echt werken.

In 2021 werden de eerste stapen richting nieuwe reglementen al gezet door de budgetcap. Red Bull bleek, als enige in 2021, over die budgetcap heen te zijn gegaan. Ook in 2022 was de budgetcap er, maar het is nog niet bekend of iedereen zich daaraan gehouden heeft. Dan heb je nog de regels omtrent de testtijd in de windtunnel en de nieuwe auto's die ervoor moesten zorgen dat inhalen makkelijker werd. Statistisch gezien was dit in 2022 het geval, maar de coureurs zijn voorlopig nog niet erg enthousiast over de resultaten. Ook in beide kampioenschappen was het zowel in 2022 als in het huidige seizoen niet echt spannend, met Red Bull en Max Verstappen die de Formule 1 domineren.

Regels doen niet veel

In gesprek met The Mirror laat Russell weten dat de regels die in 2022 zijn ingevoerd, tot nu toe nog vrij weinig effect hebben gehad. De dominantie van Verstappen en Red Bull is daar een voorbeeld van, maar zeker niet het enige wat volgens Russell bewijst dat de regels nog niet echt werken. "Vanuit technisch oogpunt heb ik geen mening of idee hoe dat bereikt zou kunnen worden. Natuurlijk zijn we pas een paar jaar bezig met de aerodynamische reglementen en het handicapsysteem, maar het heeft niet drastisch iets veranderd in de volgorde van de teams."

Russell over Aston Martin

Ook bij Russell is de opmars van Aston Martin opgevallen. Volgens Russell komt dit omdat ze flink wat goede engineers hebben aangesteld om hun project te leiden. "Door bepaalde engineers die zich bij hen aansluiten, zijn ze in de juiste richting geduwd. Je zou het team onderaan vier keer zoveel tijd in de windtunnel kunnen geven in vergelijking met het team bovenaan, en het team bovenaan zou waarschijnlijk nog steeds als eerste eindigen."