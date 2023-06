Vincent Bruins

Vrijdag 16 juni 2023 11:01 - Laatste update: 11:08

De FIA heeft het plan om Formule 1-auto's lichter te maken, wanneer nieuwe technische reglementen vanaf 2026 worden geïntroduceerd. Regerend wereldkampioen Max Verstappen denkt echter dat dit onrealistisch is. Zeker wanneer de batterij groter en dus zwaarder wordt over twee en een half jaar, denkt de Red Bull-coureur niet dat de koningsklasse de goede kant op gaat.

Het minimumgewicht van de Formule 1-bolides lag tot en met 2009 nog op 605 kilogram. Tegenwoordig is dat 798 kilogram. Dit is ook nog eens zonder benzine en de coureur meegerekend. Er is dus in anderhalf decennium een stijging geweest van bijna 200 kilogram.

Artikel gaat verder onder video

Net een boot

"Eerlijk gezegd, het gaat best wel onrealistisch zijn om dat voor elkaar te krijgen, anders zouden we nu sowieso niet zo zwaar zijn, toch?" vertelde Verstappen tegenover motorsport.com. "Daar komt nog bij dat de batterij groter wordt in 2026, en die weegt meer, dus ik weet niet zeker of we wel de goede kant op gaan. Maar ik zal altijd de voorkeur hebben voor lichtere auto's, want ik genoot meer van de auto van 2021 vergeleken met wat we nu hebben qua hoe wendbaar het is. Nu is de auto op lage snelheid net een boot."

OOK INTERESSANT: Ook Verstappen hoopt dat concurrentie aansluit: "Snap dat mensen verveeld raken"

Crash met een bus

Eerder dit jaar sprak George Russell zich ook al uit over het gewicht van de Formule 1-auto's: "Het gewicht ligt buitengewoon hoog. Op dit moment zijn de prestaties van de auto bij lage snelheid niet bepaald geweldig. We maken deze auto's veiliger en veiliger, maar natuurlijk worden ze dan ook zwaarder en bij een impact is het alsof je crasht met een bus in plaats van een Smart-autootje. De impact die je voelt, zal echt groter zijn, als je dezelfde snelheid haalt met een auto die zo'n 800 kilogram weegt, of zelfs meer dan 900 kilogram bij de start van een race, vergeleken met een auto van vijftien jaar geleden, toen ze nog 650 kilogram wogen," aldus de Mercedes-coureur.