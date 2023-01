Vincent Bruins

Zondag 8 januari 2023 12:55

George Russell vindt dat er een juiste balans tussen de veiligheid en het gewicht van de auto's in de Formule 1 gevonden moet worden. De impact die coureurs in crashes voelen, is groter, als de bolides alleen maar zwaarder en zwaarder worden.

Het minimumgewicht van de Formule 1-auto's werd vanaf 2022 door de nieuwe technische reglementen 795 kilogram, voordat het nog eens omhoogging naar 798, omdat alle teams, behalve Alfa Romeo, het niet redden om dat minimum te behalen. De auto's moeten niet te zwaar worden, volgens Russell die ook het hoofd van de Grand Prix Drivers' Association is, omdat dat onveilig is.

"Het grote probleem is het gewicht," vertelde de Mercedes-coureur tegenover motorsport.com "Het gewicht ligt buitengewoon hoog. Op dit moment zijn de prestaties van de auto bij lage snelheid niet bepaald geweldig. We maken deze auto's veiliger en veiliger, maar natuurlijk worden ze dan ook zwaarder en bij een impact is het alsof je crasht met een bus in plaats van een Smart-autootje. De impact die je voelt, zal echt groter zijn, als je dezelfde snelheid haalt met een auto die zo'n 800 kilogram weegt, of zelfs meer dan 900 kilogram bij de start van een race, vergeleken met een auto van vijftien jaar geleden, toen ze nog 650 kilogram wogen."

Balans

"Ik weet zeker dat er onderzoeken gaande zijn over het vinden van die juiste balans [tussen veiligheid en gewicht van de auto's]," sloot de Brit af. "Ik weet niet waar de grens getrokken gaat worden. Als je ze alleen maar zwaarder, zwaarder, zwaarder, sterker, sterker, sterker blijft maken, dan kom je op een gegeven moment op een punt waarop je die grens overschrijdt dat te zwaar eigenlijk niet veiliger is."

