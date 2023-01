Brian Van Hinthum

Het team van Red Bull Racing kon in 2022 vrij eenvoudig richting beide wereldtitels rijden, nadat men in het begin van het seizoen af moest rekenen met Ferrari. Voor 2023 denkt Helmut Marko dat het allemaal niet gemakkelijk gaat worden en lijkt hij vooral rekening te houden met de Zilverpijlen van Mercedes,

Na een druk en beladen 2021, waarin Red Bull stevige gevechten voerde met het team van Mercedes, was het maar de vraag hoe de vlag er bij de Oostenrijkers bij zou hangen richting het nieuwe Formule 1-tijdperk, waarin aerodynamische veranderingen centraal staan. Het was voor de Milton Keynes-formatie de vraag of er in het intensieve 2021-seizoen wel nog genoeg tijd en ruimte was om de spijker op de kop te slaan wat betreft het nieuwe tijdperk in de koningsklasse. Na een stroeve start bleek echter dat de RB18 een kampioenswaardige auto was en die titel werd uiteindelijk ook relatief makkelijk gepakt.

Mercedes of Ferrari

Uiteindelijk hoefde het daarvoor niet eens af te rekenen met Mercedes. De Duitsers bleken aan het begin van het 2022-seizoen de boot gemist te hebben met de innovatieve draai die men aan de W13 had gegeven en dus was Mercedes het hele seizoen bezig om de schade in te halen. De speldenprikjes kwamen juist van Ferrari, al denkt Marko dat dat in 2023 zomaar anders kan gaan zijn. "Ik zou zeggen dat we banger moeten zijn voor Mercedes. Vooral omdat zij een voordeel op Ferrari hebben wat betreft strategie en betrouwbaarheid", vertelt hij aan Motorsport.com.

Veel closer

Van dominantie wil de Oostenrijker niks weten. Men wordt vaak vergeleken met de Mercedes uit het vorige tijdperk, maar daar gelooft Marko weinig van. "Onze situatie is duidelijk niet zo als die van Mercedes aan het begin van het hybridetijdperk. We hebben geen enorme voorsprong met de motor op dit moment. Dat is heel anders. Mercedes had een voorsprong van minstens 50pk op de rest destijds. We moeten ook niet vergeten dat 2022 het eerste jaar van de nieuwe regels was. Anders teams hebben natuurlijk gezien wat wij met de auto van dit jaar hebben gedaan. Ik denk dat het allemaal veel dichter bij elkaar ligt volgend seizoen."

