Remy Ramjiawan

Dinsdag 13 juni 2023 10:09 - Laatste update: 10:09

Één van de grondleggers van RTL Nederland, Ruud Hendriks, vindt dat Viaplay met de aanschaf van de Formule 1-rechten in Nederland, dezelfde fouten heeft gemaakt als hijzelf in de jaren negentig. Destijds was Hendriks met John de Mol bezig om de voetbalrechten naar Sport 7 te halen en het duo benaderde sport als commercieel product, in plaats van emotie en ziet dat als grootste oorzaak voor de negatieve tendens rondom de Zweedse partij.

Afgelopen week werd bekend dat Viaplay in zwaar weer zit. Het moederbedrijf van de Nederlandse uitzendgemachtigde van de Formule 1 zag de koers van de aandelen dan ook een flinke duik maken. Viaplay had de doelstellingen eerder al naar beneden toe bijgesteld, maar ook de groei van het aantal abonnees zou tegenvallen. Het heeft ervoor gezorgd dat topman Anders Jensen plaats heeft gemaakt voor een opvolger. Daarnaast rijst de vraag op of de partij nog een serieuze gooi wil doen naar de uitzendrechten vanaf 2025, die volgende maand opnieuw worden verdeeld.

'Dat pikt het publiek niet'

In de podcast F1 aan Tafel wijst Hendriks naar de fouten van Viaplay, die hij eerder ook in de jaren negentig maakte. "Viaplay heeft dezelfde fout gemaakt als John de Mol en ik, toen we in 1996 met Sport 7 begonnen. Viaplay heeft de Formule 1 puur benaderd als commercieel product en is even vergeten dat daar emoties mee samengaan. Als je sport puur als commercieel product gaat benaderen en dat ook uitstraalt. Dat pikt het publiek gewoon niet", legt Hendriks uit.

'Altijd je klanten van dienst zijn'

Één van die commerciële keuzes was om Olav Mol en Jack Plooij niet mee te nemen naar de zender. "Het is onvoorstelbaar stom dat ze Olav en Jack toen hebben laten vallen. Mensen kijken uiteindelijk wel, omdat ze het nergens anders kunnen zien, maar ik denk dat iedereen een zucht van verlichting slaat als we van deze ellende verlost zijn", vertelt Hendriks. Hij is dan ook van mening dat je de klanten moet geven waar ze om vragen: "Wat voor winkel je ook hebt. Je wil uiteindelijk je klanten van dienst zijn. Als je nu constateert uit elk onderzoek dat je klanten gewoon Olav Mol willen hebben, geef die kijkers dan Olav Mol."