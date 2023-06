Lars Leeftink

Volgens Nico Rosberg is het te begrijpen dat Max Verstappen al een tijdje hardop aan het nadenken is over zijn toekomst en pensioenplannen aan het maken is richting het einde van zijn contract. Het huidige contract van de tweevoudig wereldkampioen loopt tot het einde van 2028. Volgens Rosberg begonnen deze uitspraken tijdens en na de titelstrijd met Lewis Hamilton in 2021.

Tegenover Sky Sports laat Rosberg weten dat de Formule 1-wereld een omgeving is waarin coureurs eigenlijk constant aan moeten staan. Dit kan ervoor zorgen dat coureurs eerder stoppen of beginnen te twijfelen over hun toekomst. "De sport zal altijd een intense omgeving zijn, vooral als je elk jaar vecht voor kampioenschappen en je de man bent die alles te verliezen heeft. De verwachting is dat je keer op keer gaat winnen. Het is behoorlijk veeleisend."

Sportieve plaatje Verstappen

Financieel gezien denkt Rosberg dat Verstappen zich al geen zorgen meer hoeft te maken. Het zal vooral over het sportieve plaatje gaan waar de huidige coureur van Red Bull zich druk om zal maken. "Ik kan mezelf niet in zijn schoenen plaatsen. Qua geld is hij klaar, hij heeft zoveel dat hij niet meer hoeft te werken of zich zorgen hoeft te maken. Wat records betreft is hij tegen het einde van dit jaar al één van de beste coureurs aller tijden." Mede hierdoor kan Rosberg de twijfel over de toekomst bij Verstappen goed begrijpen.

Pensioen Verstappen

Volgens Rosberg is er een reden waarom Verstappen zoveel over zijn pensioen praat richting het einde van zijn contract in 2028. "De uitspraken van hem [met pensioen gaan] begonnen in het jaar dat hij tegen Hamilton streed, waarin hij zei 'Ik ga niet lang meer door als het elk jaar zo gaat'. Die gevechten zijn zo heftig en intens, dat het ook veel van het plezier wegneemt." Voor nu is Verstappen in ieder geval bezig zijn derde wereldkampioenschap te veroveren, waardoor hij er drie op rij zou winnen. Onder meer Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Michael Schumacher en Juan Manuel Fangio kregen dit in het verleden voor elkaar.