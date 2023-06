Brian Van Hinthum

Maandag 12 juni 2023

Sergio Pérez is zoals bekend ontzettend populair in Mexico en de Red Bull-coureur wordt in het land als een grote held gezien, daar waar Max Verstappen over het algemeen wat minder populair is. Dit keer bemoeit de Mexicaanse politiek zich er zelf mee, Alberto Tello de Meneses beticht Red Bull namelijk van voortrekkerij.

Pérez is dit seizoen bezig aan zijn derde seizoen voor Red Bull Racing en de Mexicaan gaf begin dit jaar opnieuw aan graag mee te willen doen om het wereldkampioenschap. Met een reeks lastige races lijkt Pérez voorlopig echter zijn titelaspiraties in de koelkast te kunnen zetten en ook vanuit kamp Red Bull lijkt men momenteel geen rekening meer te houden met een titelstrijd tussen Pérez en Verstappen. Christian Horner zei na de Grand Prix van Spanje zelfs dat de Mexicaan nu tegen een dergelijke achterstand aankijkt dat hij beter niet meer op de titel kan focussen en dat het verstandiger is om weer gewoon zonder druk in zijn hoofd te gaan rijden, zoals de eerste races van het seizoen.

Gefaalde missie Verstappen

Ook Helmut Marko liet recent al weten dat de positie van de Mexicaanse coureur gewoon veilig is bij het team, al heeft dat De Meneses niet doen besluiten om zich in te houden over de Oostenrijker. Hij laat een in een vernietigende post op Twitter weinig heel van de Red Bull-adviseur. "Het is niet nieuw voor Marko om coureurs van hem direct aan te vallen. Na zijn gefaalde missie om Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit te maken, werkt hij nu aan zijn volgende propagandaverhaal: het duidelijk maken dat Pérez van Verstappen dezelfde auto hebben", zo laat hij er een complottheorie over Red Bull op los.

Pérez doelbewust tegengewerkt

De Mexicaanse politicus wil dus duidelijk maken dat Verstappen en Pérez helemaal niet over hetzelfde materiaal beschikken. "Ze proberen de ideeën te verbinden die de emoties van het publiek aanspreken. Marko en Red Bull weten het. Oostenrijk en Duitsland zijn twee van de grootste bakermatten qua propaganda. Ze zijn er experts in. Genoeg voer om over na te denken als je verder gaat dan sport en entertainment. Nee, het lijkt niet op het Rosberg-tijdperk waar je zonder budgetplafond in een topteam al je ontwikkelingsbehoeften kon inlossen om je teamgenoot uit te dagen op basis van een gelijkwaardige auto. Dat is de uitdaging voor Pérez, die in feite de eerste teamgenoot met titelaspiraties die door het team wordt tegengewerkt", besluit hij.