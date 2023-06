Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Canada

Remy Ramjiawan

Zondag 11 juni 2023 18:16

Over precies een week zullen de startlichten voor ronde negen van het wereldkampioenschap Formule 1 uitgaan in Montreal voor de Grand Prix van Canada. Max Verstappen heeft na zijn overwinning in Spanje zijn voorsprong in het kampioenschap weten te vergroten naar 53 punten ten opzichte van nummer twee en teamgenoot Sergio Pérez.

Het kampioenschap krijgt in Canada vervolg en voor Lance Stroll zal dat zijn thuisrace betekenen. Gezien de snelheid van de AMR23, lijkt er een podiumplek in te kunnen gaan zitten, maar tegelijkertijd kunnen we ook een getergde Fernando Alonso verwachten. Daarnaast is de 'Wall of Champions' natuurlijk ook berucht in Canada en fans van de Nederlandse Red Bull-coureur zullen hopen dat Verstappen daar uit de buurt zal gaan blijven. De tweevoudig kampioen stond vorig jaar na het vallen van de vlag op de bovenste trede van het podium.

Circuit Gilles-Villeneuve

Het semi-stratencircuit in Canada werd voor het eerst aangedaan in 1978, dat toen nog onder de noemer Circuit Ile Notre-Dam opereerde. Uiteindelijk wist de Canadese Gilles Villeneuve de race te winnen en later werd de baan vernoemd naar de vader van enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve. Het circuit is 4,361 kilometer lang en er zullen aankomende zondag zeventig ronden worden verreden. Daarnaast kent het circuit veertien bochten en er zijn twee DRS-zones. Het ronderecord dateert nog altijd uit 2019 en de eer gaat naar Valtteri Bottas. De Fin was met een 1:13.078 de snelste tijdens de race en het record staat nog altijd op zijn naam. In bocht veertien ligt de gevreesde 'Wall of Champions' en in het verleden hebben onder anderen namen als Damon Hill, Sebastian Vettel, maar ook Michael Schumacher een onderonsje met de befaamde muur gehad.

Voorlopige weersverwachting

Op alle drie de dagen is het weerbeeld voor nu hetzelfde. Op vrijdag, zaterdag en zondag is er 20 procent of meer kans op regen. Zeker aan het begin van het weekend lijkt de kans op regen groot te zijn. De temperatuur komt net iets boven de 20 graden Celsius uit, met een mix van wolken en zon die ervoor zorgen dat de temperatuur aangenaam is. Vooral om de drie dagen heen waarop de coureurs in actie komen, op woensdag, donderdag en de maandag na de race, is de kans op regen echter aanzienlijk. De vraag is nu vooral hoe de regen zich gaat ontwikkelen richting het achtste raceweekend van het Formule 1-seizoen, maar zo slecht als in Monaco en Spanje zijn de voorspellingen voorlopig in ieder geval nog niet.

Het huidige weerbericht voor het raceweekend in Canada volgend weekend. Op vrijdag, zaterdag en zondag is er 20% kans of meer op regen, maar ook flink wat zon en temperaturen boven de 20 graden Celsius in Montreal #CanadianGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/N8X7mda4iW — GPFans NL (@GPFansNL) June 10, 2023

Stand in coureursklassement

Constructeurskampioenschap

1. Red Bull Racing 287 punten 2. Mercedes 152 punten 3. Aston Martin 134 punten 4. Ferrari 100 punten 5. Alpine 40 punten 6. McLaren 17 punten 7. Haas 8 punten 8. Alfa Romeo 8 punten 9. AlphaTauri 2 punten 10. Williams 1 punt

Tijdschema Grand Prix van Canada

Het weekend wordt vrijdag 16 juni afgetrapt met de eerste vrije training die om 19:30 uur van start zal gaan. De tweede training volgt vervolgens om 23:00 uur. De derde en tevens laatste vrije training zal om 18:30 uur Nederlandse tijd te zien zijn en om 22:00 uur is het tijd voor de kwalificatie. Zondag om 20:00 uur is het vervolgens tijd voor de Grand Prix van Canada.

Vrijdag 16 juni

Eerste vrije training: 19:30 uur

Tweede vrije training: 23:00 uur

Zaterdag 17 juni

Derde vrije training: 18:30 uur

Kwalificatie: 22:00 uur

Zondag 18 juni

Race: 20:00 uur