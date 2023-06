Remy Ramjiawan

Zondag 11 juni 2023 14:16

Het zit de Nederlanders tijdens de 24 uur van Le Mans niet helemaal mee. Eerder werd de wagen van Renger van der Zande al beschadigd in de slow zone door een concurrent, maar ook het team van Giedo van der Garde ziet buiten hun schuld om een goede eindklassering in het water vallen.

De iconische race in Le Mans is zaterdagmiddag om 16:00 uur van start gegaan. Van Der Garde komt dit jaar uit voor Graff Racing en vannacht ging het mis tijdens een veiligheidsmaatregel. De slow zone werd ingeschakeld en dat betekent dat coureurs van hun gas af moeten gaan. Van Der Garde deed wat van hem werd gevraagd, maar de auto’s achter hem waren niet allemaal aan het opletten. Het zorgde voor een klapper waarbij er zelfs een Ferrari over de bolide van Van Der Garde heen vloog. De schade aan de wagen van de Nederlander was aanzienlijk en bij RTL GP legt hij uit dat hierdoor een zekere overwinning in het water is gevallen.

'Zie ineens een Ferrari vliegen'

"Het is zo zonde wat er gebeurd is vannacht met de slow zone. Renger zag ik al even klagen dat hij aangereden was, maar ik werd echt vol aangereden. Toyora ligt er nu uit met (Kamui red.) Kobayashi. En ik ging naar de slow zone toe en zette de full course yellow aan. En ineens zie ik gewoon een Ferrari boven me vliegen", zo legt hij uit. De schade was aanzienlijk en de bolide met startnummer 39 kon uiteindelijk zijn weg vervolgen na wat herstelwerkzaamheden. Op dit moment ligt het team op P17 in de tussenstand in het LMP2-klassement.

'Hadden makkelijk kunnen winnen'

Van Der Garde baalt vooral, omdat er in zijn ogen een overwinning in zat. "De hele achterkant weg, voorkant kapot en daardoor zoveel ronden verloren. Als je nu ziet welke pace we hebben, ook met de bronzen rijder die we hebben. We hadden die race gewoon makkelijk kunnen winnen", aldus een balende Van Der Garde.