Remy Ramjiawan

Zaterdag 10 juni 2023 12:36 - Laatste update: 12:39

David Coulthard bekijkt de situatie bij Mercedes en schat zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton nog altijd hoger in dan teamgenoot George Russell. Hoewel het onderlinge verschil op dit moment 22 punten in het voordeel van de 38-jarige Mercedes-coureur is, wist Russell zijn teamgenoot in het 2022-seizoen wel te verslaan.

Het duo van Mercedes lijkt op dit moment prima door één deur te kunnen, al hadden Russell en Hamilton tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Spanje wel een onderonsje. Russell stuurde op het rechte stuk tegen Hamilton aan en aan de rechterkant had hij Carlos Sainz zitten. Het voorval werd afgedaan als miscommunicatie, maar volgens Coulthard is dit precies een moment dat Russell nog uit zijn systeem moet krijgen, wil hij de volgende stap kunnen zetten.

Artikel gaat verder onder video

'Nog niet helemaal af'

Bij Channel 4 legt de Schot het uit: "George heeft nog steeds een klein gaatje in zijn harnas. Die late beweging in de kwalificatie waarbij ze contact hadden, dan zie je dat hij wat kleine steekjes heeft laten vallen." Toch is het allemaal een leerproces en Russell kan dat nog bijschaven volgens Coulthard. "Hij is nog niet helemaal af. Hij is er dichtbij", zo vertelt hij. Russell wist in zijn anderhalve jaar bij Mercedes, één pole position, één Grand Prix-overwinning en een sprintzege bijschrijven en dus laat de jonge Brit het nodige talent zien.

Hamilton nog lang klaar met racen

Toch zijn alle ogen bij Mercedes gericht op Hamilton, volgens Coulthard. Hoewel de 38-jarige coureur vanaf het 2022-seizoen heeft geworsteld met de wagens van Mercedes, lijkt er met de verdwijning van het oude concept een optimistischere sfeer binnen het team te hangen. Mocht Mercedes de juiste auto weten te produceren, dan is Hamilton de man die het klusje volgens Coulthard gaat klaren. "Maar als Lewis Hamilton terug is, dan is hij terug", aldus Coulthard.