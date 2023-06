Remy Ramjiawan

Vrijdag 9 juni 2023 11:57 - Laatste update: 12:49

Van de 41-jarige Fernando Alonso wordt vaak gezegd dat hij, gezien zijn kwaliteiten, eigenlijk meer dan slechts twee wereldtitels achter zijn naam had moeten hebben staan. De Spanjaard maakte in het verleden niet altijd even gelukkige keuzes en Christian Horner onthult dat Red Bull zijn best heeft gedaan om Alonso in 2008 naar het team te halen, twee jaar voordat het succes begon.

In gesprek met MotorsportMagazin blikt Horner terug op tijd dat Alonso nog bij Renault zat in 2008, na een jaartje naast Lewis Hamilton te hebben gezeten bij McLaren. Red Bull bood de tweevoudig kampioen een meerjarige deal aan, maar Alonso wilde slechts een deal voor één jaar, want het team van Ferrari lonkte nog altijd. Op dat moment was Red Bull nog lang niet het kampioenschapsteam zoals we dit vandaag de dag kennen en uiteindelijk liepen de gesprekken stuk.

Artikel gaat verder onder video

'Twee jaar of niets'

"We zaten er heel dichtbij. Ik ging eind 2008 naar zijn management om hem te contracteren voor de seizoenen 2009 en 2010. We boden hem een tweejarig contract aan. Sorry, het was voor 2008 en 2009, en hij wilde maar voor één seizoen tekenen, maar Red Bull en Mateschitz's standpunt was twee jaar of niets en dus ging hij niet akkoord", zo legt Horner uit over die periode.

Flavio Briatore & Fernando Alonso

Rol van Briatore

De manager van Alonso, maar ook de teambaas van Renault destijds, Flavio Briatore, speelde in de ogen van Horner ook een dubieuze rol. "We dachten dat hij een contract had om in 2009 naar Ferrari te gaan. Het vreemde is dat Flavio er ook bij betrokken was, maar hij probeerde hem te contracteren voor het Renault, het team waar hij op dat moment al zat en uiteindelijk reed hij die twee seizoenen ook voor Renault", vertelt de Red Bull-teambaas.

Kans gemist

Halverwege 2009 was de opmars van Red Bull te zien en toen werd Horner ineens zelf benaderd. "Halverwege 2009 werd ik echter benaderd omdat hij het jaar daarna bij ons wilde komen en we wonnen in 2010 het kampioenschap." Red Bull had echter ene Sebastian Vettel al laten promoveren naar het Oostenrijkse team en er was simpelweg geen ruimte meer voor Alonso. "Vele jaren later hadden we nog een gesprek achterin een Alfa Romeo op het vliegveld van Spa. Ik denk in 2011 of 2012, maar nogmaals, de meest serieuze onderhandeling was de eerste, en die kans heeft hij gemist", aldus Horner.