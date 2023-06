Remy Ramjiawan

Woensdag 7 juni 2023 19:17

Voor Mick Schumacher was het woensdag een belangrijke dag. De Duitser die dit seizoen bij Haas is vervanger door Nico Hülkenberg, mocht in Spanje in actie komen voor de Pirelli-bandentest en volgens hem werd het snel duidelijk dat hij al een tijdje niet heeft gereden.

Schumacher vertolkt in 2023 vooral een rol achter de schermen als reservecoureur van Mercedes. Het doek van het avontuur bij Haas viel aan het einde van 2022. Schumi kon, zekere in de openingsfase van het seizoen, niet altijd zijn Haas op de baan houden en dat zorgde voor enkele dure klappers. De druk nam gedurende het seizoen alleen maar toe en het onvermijdelijke werd realiteit, want hoewel de Duitser punten begon te pakken, werd hij uiteindelijk door Hülkenberg vervangen.

'Duidelijk waarom dit team achtvoudig kampioen is'

De Duitser legt in het persbericht van Mercedes uit dat het verschil in de auto ten opzichte van de simulator toch wel erg groot is. "Er is natuurlijk een verschil tussen de simulator en het rijden in een echte auto. Dat verschil zal er overigens nog wel even zijn, want de technologie is nog niet op het punt dat je het voor de volle 100 procent kan vergelijken", zo legt hij uit. Mercedes had hem klaargestoomd voor de sessie op de baan en daar is hij maar al te blij mee. "De simulator heeft me zo goed mogelijk voorbereid en het team heeft veel moeite gedaan om het te correleren. Dat hielp me om te weten wat ik kon verwachten tijdens het rijden. Het is duidelijk waarom dit team achtvoudig wereldkampioen is."

Goed om achter het stuur te zitten

Na 152 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya kwam een gelukkige Schumacher uit de W14: "Het was geweldig! Ik heb veel geleerd en het was erg leuk. Het was ook goed om te ervaren hoe de banden zijn, zonder het gebruik van de warmtedekens. Wel was het duidelijk dat ik een tijdje niet heb gereden, dat voelde ik wel op het fysieke vlak, maar het was goed om weer even in dat zitje te zitten."