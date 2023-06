Remy Ramjiawan

6 juni 2023

Volgens voormalig Red Bull-coureur Mark Webber is er van een titelstrijd totaal geen spraken. Sergio Pérez zat weliswaar aan het begin van het seizoen dicht op de huid van regerend kampioen Max Verstappen, maar volgens de Australiër moet hij er vooral staan in september of in oktober.

In de strijd om het kampioenschap heeft Verstappen eigenlijk weinig tegenstand te dulden. Pérez heeft zich in de eerste vijf races dicht bij het puntenaantal van de Nederlander gereden, maar ging in cruciale races de fout in. De Mexicaan vergooide zijn kwalificatie in Monaco en kwam uiteindelijk tijdens de race puntloos over de streep. In Spanje ging de kwalificatie ook niet zoals Checo had gehoopt en hij moest tijdens de race genoegen nemen met P4.

Titelstrijd moet langer duren

Het heeft inmiddels geleid tot een achterstand van 53 punten op regerend kampioen Verstappen. Bij Motorsport.com legt Webber uit waarom er eigenlijk geen spraken is van een echte strijd om het kampioenschap. "In mijn optiek en ook in mijn tijd kon je pas van een titelstrijd spreken als er nog een paar races te gaan waren. Ik heb zelf maar in één echte titelstrijd gezeten, die toen tot en met de laatste race duurde", opent Webber.

Pijnlijke puntenverlies

Pérez zal in de komende wedstrijden moeten gaan toeslaan en mocht hem dit niet lukken, dan zijn de titelaspiratie, volgens Webber, als sneeuw voor de zon verdwenen. "Maar in september of oktober kun je pas van een titelstrijd spreken. Dan moet je er staan. Als je al die punten nu al mist, dan is de titelstrijd wat mij betreft definitief over nog voordat die ook maar begonnen is", zo luidt de pijnlijke conclusie voor Pérez.