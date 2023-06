Vincent Bruins

Zondag 4 juni 2023 11:57 - Laatste update: 12:04

Dr. Helmut Marko heeft zich uitgesproken na een spannende zaterdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De hoofdadviseur van Red Bull gaat in op de teleurstellende kwalificatie van Sergio Pérez en zijn verbazing over de upgrades van de concurrentie van de energydrankfabrikant.

Max Verstappen was sneller dan wie dan ook en zette zijn RB19 op pole position voor de Grand Prix van Spanje die vanmiddag verreden zal worden. Pérez maakte echter een foutje in Q2 en moest het doen met de elfde plek.

Kwalificatie Pérez

"Dat klopt misschien wel," antwoordde Marko op de vraag van Sky Sports F1 of Pérez het kampioenschap weggeeft aan Verstappen met twee teleurstellende kwalificaties op rij. "Ik maakte me zorgen dat hij vast zou komen te staan in de grindbak, maar gelukkig kon hij eruit rijden. Helaas haalde hij toch Q3 niet. Hij heeft echt een goede race nodig [vandaag] om zijn zelfvertrouwen terug te krijgen. Daar hopen we op." Of hij denkt dat Verstappen meer dan vijftien Grands Prix zou winnen dit jaar, durfde Marko niet te zeggen.

Verrassing van rivalen

"Ik denk dat we vergeleken met vorig jaar de auto, die al erg goed was, verbeterd hebben, maar het verrast ons wel dat onze rivalen maar niet dichterbij ons komen," vertelde de 80-jarige Oostenrijker verder. "Ik hoor steeds maar over de ene na de andere upgrade van hen, maar aan de rondetijden is dat niet te zien. Ik denk dat wij ons op het juiste pad bevinden, maar er gaat duidelijk iets niet goed bij onze rivalen."