Max Verstappen en zijn toekomst: het is een onderwerp dat de gemoederen en iedereen in de paddock behoorlijk bezig blijft houden. Daar waar je normaal alle speculaties en meningen van analisten hoort, was GPFans in België ook wel eens benieuwd naar waar de fans hem het liefst zouden zien rijden.

De afgelopen weken werd er in de paddock volop gespeculeerd over een voortijdig vertrek van de Limburger bij zijn geliefde Red Bull. Deze geruchten worden gevoed door de tegenvallende prestaties en aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen van de RB22, de eerste auto onder het nieuwe reglement, waardoor Verstappen momenteel slechts de zevende positie in het wereldkampioenschap bezet. Met de welbekende prestatieclausule én Verstappen die weinig loslaat over zijn toekomst, is het speculeren - zoals eigenlijk elk jaar - weer volop gaande rondom de ster van de koningsklasse. Wat de meeste analisten en journalisten vinden, weten we inmiddels wel. Wat denken de fans rond Spa-Francorchamps er echter van?

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Niet welkom bij Ferrari

GPFans ging op onderzoek uit en knoop gesprekken aan met de supporters rondom het iconische Belgische circuit. Een dame - gehuld in Ferrari-rood - ziet het in ieder geval niet zitten als de viervoudig kampioen zich in Maranello meldt: "Niet naar Ferrari. Ik wil graag dat Lewis blijft. Misschien naar McLaren. Ja, dat zou wel leuk zijn om hem in een andere auto te zien en om dan te zien hoe hij het doet. Ik weet het niet. Ik ben niet grootste Max-fan, maar ik respecteer hem en hoe hij racet. Als hij dus goede resultaten boekt, zou het prima zijn", zo laat ze weten over de toekomst van Verstappen.

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Genoeg opties

Een andere fan even later vindt dat het vooral aan de korte termijnontwikkelingen van Red Bull ligt wat betreft de keuze: "Met wat hij nu heeft, zou ik niet blijven. Als de auto weer beter wordt, zou hij gewoon het beste bij Red Bull kunnen blijven. Ik denk dat hij anders het beste naar Mercedes over McLaren kan gaan", zo stelt hij. Vervolgens stuiten we op een Limburgse Verstappen-fan, die vooral nadenkt over welke race-overall Verstappen het beste zou passen: "Alle opties zijn open, denk ik. Mercedes lijkt me een sterk team. Aston Martin had ik eigenlijk al wel een tijdje verwacht dat hij daar naartoe zou gaan. Nu zijn er geruchten rondom McLaren. Naast Norris zou het wel een strijd worden, dus dat is prima. Veel teams zijn goed op dit moment "

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Mercedes

Ook een Duitse Lewis Hamilton-fan had, zoals eerder al gemeld, nog het één en ander te zeggen over de toekomst van Verstappen: "Ik zou hem wel graag bij Mercedes zien als vervanger van Russell. Niemand vindt Russell leuk. Zoals het er nu naar uitziet... Hij praat er niet over, want hij is professioneel. Ik denk dat het McLaren wordt. Het is goed voor de sport. Het is een beetje hetzelfde in de NBA [basketbal]. Wanneer de grote kanonnen van team veranderen, is dat altijd goed en levert het spektakel op voor de fans. Voor de teams en coureurs is het minder leuk, die wachten allemaal op zijn beslissing. We gaan hem bij McLaren zien, niet meer bij Red Bull. Zij hebben serieuze problemen de afgelopen jaren en ook de komende jaren. Piastri gaat naar Red Bull. Ik zou hem het liefst bij Mercedes zien, waar hij kan werken met Toto."

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