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Max Verstappen, Belgian GP, generic, 2026

Dit is het weerbericht voor de Grand Prix van België

Max Verstappen, Belgian GP, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

Dit is het weerbericht voor de Grand Prix van België

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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De Grand Prix van België staat vandaag op het programma. De race in de Ardennen gaat om 15.00 uur van start, maar wat gaat het weer doen op Spa-Francorchamps?

Kimi Antonelli vertrekt vanaf pole position, nadat hij ook in België het snelste rondje wist neer te zetten. Max Verstappen vangt de wedstrijd aan vanaf P2, nadat hij drie tienden tekortkwam op de Italiaanse Mercedes-coureur. George Russell schuift door naar P3, want Lando Norris krijgt een gridstraf van tien plaatsen. Charles Leclerc gaat daardoor naar P4 en Lewis Hamilton start vanaf P5. Oscar Piastri schuift eveneens een plek op en zal zondag vanaf de zesde plaats aan de wedstrijd beginnen. Arvid Lindblad start vanaf P7, terwijl Gabriel Bortoleto op P8 de beste Audi-coureur is. Liam Lawson staat op P9 en Pierre Gasly vinden we terug op P10, voor teamgenoot Franco Colapinto.

Dit is het weerbericht voor de Grand Prix van België

GPFans is dit weekend ter plaatse in België en kan bevestigen dat het momenteel bewolkt en fris is en dat de wolken langzaam samentrekken. Toch lijkt er geen regen te gaan komen, terwijl die in aanloop naar het raceweekend nog wel als mogelijkheid op de radar stond. Weeronline meldt dat het om 15.00 uur naar verwachting droog blijft, met temperaturen tussen de 18 en 20 graden Celsius. Daarbij staat er een zwakke tot matige wind.

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