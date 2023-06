Lars Leeftink

Vrijdag 2 juni 2023 09:03

Max Verstappen heeft er sinds de Grand Prix van Monaco van afgelopen weekend weer een record in de Formule 1 bij. Hij is nu qua zeges de meest succesvolle coureur van Red Bull Racing. Hoe kijkt de Nederlander zelf tegen deze mijlpaal aan en heeft hij contact gehad met de coureur waar hij dit record van af heeft gepakt?

De Nederlander heeft sinds zijn komst in de Formule 1 begin 2015 al veel records verbroken. Dat begon al bij zijn debuut in de sport, toen hij de jongste coureur ooit was in de Formule 1. Hij was tevens de jongste coureur die, tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016, een Formule 1-race won en op het podium stond. De Nederlander schreef ook in 2021 en 2022 flink wat records op zijn naam. Sinds de Grand Prix van Monaco van afgelopen weekend is hij nu ook de coureur van Red Bull met de meeste zeges achter zijn naam: 39. Daarmee troeft hij onder meer Sebastian Vettel en Mark Webber af.

Lang in F1

Tijdens de persconferentie in Barcelona laat Verstappen tegenover aanwezige media, waaronder GPFans, weten dat hij nog jaren in de Formule 1 kan en wil rijden als hij een goede auto heeft waarmee hij kan winnen. "Ik wil gewoon blijven doen wat ik doe, maar daar heb ik natuurlijk wel een goede auto voor nodig. Ik weet niet hoe lang dat zal duren, maar hopelijk nog een tijdje. Ik wil constant proberen om mezelf elk jaar te verbeteren. Soms lukt dat natuurlijk wat beter dan andere races."

Record

Het record dat Verstappen dus sinds de Grand Prix van Monaco in handen heeft, doet de Nederlander verder vrij weinig. Hij focust zich vooral op zeges en kampioenschappen. "Mijn doel was om een kampioenschap te winnen in de Formule 1 en dat heb ik gedaan. Nu gaat het erom om gewoon te genieten van het moment waar je in zit. Natuurlijk probeer ik zoveel mogelijk races te winnen, maar ik ben nooit iemand geweest die records probeerde te breken of wat dan ook. Het is ook belangrijk om een goede tijd te hebben. En hopelijk werk ik ook nog heel lang met de mensen waarmee ik werk." De Nederlander heeft nog geen contact gehad met Vettel, de coureur die het record van Red Bull in handen had. "Nee. Ik weet dat Seb van zijn statistieken en cijfers houdt, maar hij heeft nog steeds vier titels vergeleken met de mijne. Ik heb er twee. Dus ik denk dat hij in orde is."