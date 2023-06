Lars Leeftink

Vrijdag 2 juni 2023 08:09 - Laatste update: 08:14

Jumbo heeft besloten na dit seizoen te stoppen met het sponsoren van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen en de Grand Prix van Nederland. Er komen mogelijk nog meer veranderingen bij de supermarktketen als onderdeel van de nieuwe strategie van nieuwe CEO Ton van Veen, opvolger van Frits van Eerd.

Van Eerd, de voormalig topman van Jumbo, wordt al een tijdje verdacht van fraude. Deze fraude zou onder meer te maken hebben met sponsoring in de sportwereld, iets wat Jumbo in meerdere sporten doet. Denk dan aan Verstappen, maar ook de schaatsploeg, de wielerploeg en sponsoren van evenementen zoals de Grand Prix van Nederland. Van Eerd vertrok in maart definitief, waardoor er ruimte was om een nieuwe weg in te slaan. Daar begint Jumbo dus vanaf 2024 mee. Aan het sponsoren van zowel Verstappen als de Nederlandse Grand Prix komt dus na 2023 een einde.

Verstappen

Van Veen, nu dus CEO van Jumbo, geeft bij het Algemeen Dagblad aan dat het geen makkelijke beslissing is om na tien jaar te stoppen met het sponsoren van Verstappen. "Max is natuurlijk een volksheld, maar hij acteert op het absolute wereldtoneel. Wij zijn een hele goede food retailer, maar alleen in Nederland en een beetje in België. We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring, maar ik kan iedere euro maar één keer uitgeven. Het geld dat naar Max gaat, kunnen we niet teruggeven aan de klant, of in duurzaamheid of gezondheid steken."

Nog meer veranderingen

Ook de Formule 1 Grand Prix van Nederland gaat na dit seizoen dus niet meer gesponsord worden door Jumbo. De race, die steeds populairder wordt in de Formule 1 onder fans, moet dus op zoek naar een andere sponsor. Er komen dus wellicht nog meer veranderingen, want ook de wielerploeg en schaatsploeg van Jumbo worden wellicht voorzien van een andere hoofdsponsor. Daarmee zou Jumbo compleet uit de sportwereld verdwijnen als sponsor, na jaren een grote naam te zijn geweest. Hier is echter nog geen definitief besluit over genomen. Eerder besloot Jumbo al wel te stoppen met alle sponsoring in de motorsport, maar liet het weten Verstappen wel te blijven sponsoren. Hier komt na dit seizoen dus ook een einde aan.