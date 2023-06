Hoe laat begint het raceweekend in Spanje?

Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 juni 2023 06:57

De Formule 1 maakt zich op voor de achtste ronde van het kampioenschap en dat zal dit weekend in Barcelona afspelen. Max Verstappen wist onder lastige omstandigheden de race in Monaco te winnen, maar in Spanje worden de kaarten weer opnieuw geschud en ook Sergio Pérez zal zichzelf willen gaan revancheren. Hoe laat gaat het raceweekend van start?

Na de afgelaste race in Imola, brengen de meeste teams hun eerste echte grote updates van het jaar mee naar Barcelona. Mercedes heeft in Monte Carlo de 'nieuwe' W14 tentoongesteld, maar kan de nieuwe wagen in Spanje pas echt testen. Ook Ferrari heeft niet stilgezeten, want de Scuderia heeft een SF-23 meegenomen waar de sidepods compleet anders van zijn. Voor Fernando Alonso en Carlos Sainz gaat hun thuisrace beginnen en dus zijn die ook gebrand op een goed resultaat tijdens de Grand Prix van Spanje.

Tijdschema

Het raceweekend wordt vrijdag 2 juni afgetrapt met de eerste vrije training die om 13:30 uur zal worden verreden. Om 17:00 uur is het dan vervolgens tijd voor de tweede vrije training. Op zaterdag om 12:30 uur staat de derde en tevens laatste vrije training op het programma en om 16:00 uur start de kwalificatie. De startlichten voor de Grand Prix van Spanje zullen om 15:00 uur op zondag doven.

Vrijdag 2 juni

Eerste vrije training: 13:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 uur

Zaterdag 3 juni

Derde vrije training: 12:30 uur

Kwalificatie: 16:00 uur

Zondag 4 juni

Grand Prix: 15:00 uur