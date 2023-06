Remy Ramjiawan

Donderdag 1 juni 2023 18:59

Sergio Pérez wil het dramatische weekend in Monaco achter zich laten, al heeft hij wel belangrijke lessen eruit gehaald. De Mexicaan realiseert zich dat de titelstrijd nog altijd erin zit, maar dan moeten de nulresultaten er wel uit. Inmiddels kijkt Checo tegen een achterstand van 39 punten aan op teamgenoot Max Verstappen.

Als 'King of the Streets' werd er veel van Pérez verwacht in Monaco. De 33-jarige Red Bull-coureur wist dit jaar al te winnen in Djedda, maar ook tweemaal in Azerbeidzjan, waardoor de bijnaam werd toebedeeld. Vorig jaar wist hij daarnaast ook de Grand Prix van Monaco te winnen en dus werd er rekening gehouden met een ijzersterk optreden van de Mexicaan. Niets minder was waar, want Checo schoof in Q1 van de baan en moest daarom de race van achteren aanvangen. Na een rommelige zondag kwam Pérez als zeventiende over de streep en dus zijn er kostbare punten verdampt.

'Wat is er in Monaco gebeurd?'

Tegenover de camera van F1TV blikt Pérez vooruit op de race in Spanje, maar kijkt hij ook even kort terug op de race in Monte Carlo. "Wat is er in Monaco gebeurd? Daar was ik niet", zo grapt hij. "Ik wil gewoon de weekenden maximaliseren. Het gaat me op dit moment niet eens om de titel. Ik wil gewoon het maximale uit het weekend halen en dan zien we het vanaf dat punt wel. Er zijn nog zoveel races die er nog komen, het kan zomaar weer omdraaien. De snelheid is er, dat is het positiefste eraan."

Sleutel

Om de titelstrijd nieuw leven in te blazen moet Pérez op zijn slechte dagen in ieder geval in de top drie eindigen. Op de vraag hoe hij dit nog gaat omdraaien in zijn voordeel, reageert Pérez. "We moeten ervoor zorgen dat we goed kwalificeren. Geen fouten maken en als we een slechte dag hebben, dan moeten we zoveel mogelijk punten verzamelen. Dat zal de sleutel zijn. We kunnen ons geen nul punten-finish meer veroorloven", aldus Checo.