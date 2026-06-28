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Credit for photo: Red Bull Content Pool

Brown spreekt geruchten Verstappen tegen, maar: 'Hij is wel een viervoudig kampioen'

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Brown spreekt geruchten Verstappen tegen, maar: 'Hij is wel een viervoudig kampioen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens McLaren-CEO Zak Brown hoeven we niet direct een overstap van Max Verstappen naar zijn team te verwachten. De Amerikaanse topman gaat bij Sky Sports F1 in op alle geruchten rondom de viervoudig kampioen en stelt ook dat de deur op een heel klein kiertje staat voor de Nederlander.

De afgelopen weken kwamen de geruchten naar buiten dat Verstappen mogelijk aan het onderhandelen zou zijn met McLaren. De Nederlander zelf werd daar ook naar gevraagd, maar wilde er niets over kwijt. Wel vertrekt de race-engineer van Verstappen, Gianpiero Lambiase, op termijn richting het papaja-oranje team en dus zou een overstap helemaal niet zo gek zijn.

Norris en Piastri zitten volgens Brown op hun plek

Bij het Britse medium legt Brown uit dat voordat Verstappen überhaupt bij McLaren kan rijden, er één coureur moet vertrekken. Alleen dat al ziet hij niet zo snel gebeuren: "Ik zou erg verbaasd zijn als Lando of Oscar ergens anders heen zouden gaan, omdat ze erg gelukkig zijn." Dat is overigens wederzijds: "Contracten daargelaten zijn we heel blij met hen, en zij zijn hier ook heel blij."

Brown zet deur toch op een kier

Toch kan hij de deur nooit helemaal sluiten voor Verstappen en in het verleden heeft Brown al eens navraag gedaan bij de viervoudig kampioen: "Als, om de een of andere vreemde reden, iemand op een banaan uitglijdt bij het uitstappen uit het bad, dan is Max natuurlijk een viervoudig wereldkampioen."

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