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Max Verstappen, generic, 2026, Austrian GP, Red Bull

Verstappen rook zege en wijst naar strategie: 'We hadden agressiever moeten zijn'

Max Verstappen, generic, 2026, Austrian GP, Red Bull — Foto: © IMAGO

Verstappen rook zege en wijst naar strategie: 'We hadden agressiever moeten zijn'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Max Verstappen had de zege in Oostenrijk er misschien wel ingezeten als hij samen met het team wat agressiever was geweest bij de pitstops. In de slotfase koos George Russell ervoor om als eerste naar binnen te gaan, terwijl Verstappen ervoor koos om langer door te rijden. De Nederlander twijfelt bij Viaplay of dat wel de juiste keuze was.

Verstappen vertrok in Oostenrijk vanaf P5 en kwam in de openingsronde al in diverse knokpartijen terecht. Nadat hij was doorgestoten naar P4 kwam ook Lewis Hamilton op zijn pad. Het duel was fel, maar ook op het randje. Uiteindelijk wist de Nederlander zijn Engelse rivaal in te halen en de jacht op overwinnaar George Russell in te zetten. Dat gat werd flink gedicht, maar Verstappen moest ook achter zich kijken, want Kimi Antonelli zat eveneens te pushen.

Problemen Verstappen

Achteraf is Verstappen tevreden, al wijst hij ook op de problemen met de wagen: "Op zich wel redelijk blij. Ik heb de hele race eigenlijk problemen met de remmen gehad. De helft van de race had ik problemen met de achterkant van de auto. Op een gegeven moment veerde die niet meer mee en dat kost gewoon tijd (...) Het voelde zeker niet meer goed aan. Je hebt geen tractie meer, hij stuitert heel erg. Dus je kunt gewoon niet meer goed over de kerbs en hij veert ook niet meer uit."

In de slotfase drong Antonelli aan, maar Verstappen maakte zich geen zorgen: "Ja, maar dat had ik allemaal wel onder controle. De achterbanden waren er natuurlijk ook helemaal aan. Dit was het maximaal haalbare."

Strategie

Op de vraag of de strategie wel juist was en of Verstappen niet eerder naar binnen had moeten gaan, is de Nederlander eerlijk: "Voor die laatste stop zaten we er heel dichtbij. Toen probeerden we wat langer door te gaan, maar ik had geen goed gevoel meer met de achterkant en de banden hielden het niet meer vol. Ik denk dat we hadden moeten proberen om misschien wat agressiever te zijn, om ervoor te komen met de pitstop. Maar dat is achteraf natuurlijk makkelijk praten." Op de vraag of de overwinning mogelijk was, is Verstappen helder: "Wie weet."

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