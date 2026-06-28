Verstappen knipoogt naar Russell via boardradio: 'Volgas langs de auto toch?'
Verstappen knipoogt naar Russell via boardradio: 'Volgas langs de auto toch?'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft via de boordradio op sarcastische wijze gereageerd op een waarschuwing voor een gele vlag. De coureur van Red Bull Racing verwees daarmee op cynische toon naar de controversiële poleposition die George Russell gisteren veroverde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk.
De Britse coureur mocht zijn eerste startplek behouden, ondanks dat hij zijn snelle ronde voltooide terwijl er gele vlaggen zwaaiden op de Red Bull Ring. Tijdens de race zondag kreeg Verstappen van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase te horen dat er een incident was op de baan. "Er is geel in bocht 10", zo klonk de waarschuwing over de radio. De viervoudig wereldkampioen kon het vervolgens niet laten om een sneer uit te delen naar de situatie rondom de Mercedes-coureur van een dag eerder. "Dat betekent vol gas toch, langs de auto? Ik maak een grapje", antwoordde de Nederlander gevat.
Controverse in kwalificatie
De opmerking van de huidige nummer zeven van het wereldkampioenschap komt niet uit de lucht vallen. Gisteren eindigde de kwalificatie in Spielberg in chaos nadat Verstappen zelf in de slotfase van Q3 crashte in bocht 9, wat een lokale gele vlag veroorzaakte. Waar coureurs als Kimi Antonelli hun ronde afbraken omdat zij dachten dat er sprake was van een dubbele gele vlag, zette Russell zijn ronde gewoon door. De Mercedes-rijder klokte een tijd van 1:06.113 en greep daarmee de poleposition. Na afloop moesten de stewards de data bestuderen, maar zij oordeelden dat Russell voldoende had gelift om een straf te ontlopen.
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