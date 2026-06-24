Het team van Ferrari lijkt in Barcelona een stap dichter bij Mercedes te zijn gekomen. Lewis Hamilton wist uiteindelijk met een ruime voorsprong te winnen. Hoewel de Engelsman profiteerde van de Virtual Safety Car-periode, lijkt hij ook het momentum te hebben gevonden. In de GPFans Raceteam-podcast rijst dan ook de vraag of Ferrari inmiddels teamorders moet gaan uitdelen om Hamilton de beste titelkansen te geven.

Daar waar Hamilton momenteel de snelheid heeft gevonden, worstelt vooral Charles Leclerc met de Italiaanse wagen. In Monaco crashte de Monegask en ook in Spanje viel Leclerc uiteindelijk uit. Kimi Antonelli leidt nog altijd het kampioenschap met 115 punten, maar met Hamilton op 41 punten achterstand kan ook Antonelli zich weinig fouten veroorloven.

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Leclerc moet antwoorden

In de podcast discussiëren analist Remy Ramjiawan en presentator Sebastiaan Kissing over Ferrari in het vervolg van het seizoen. "Ik ben vooral benieuwd. Hamilton heeft nu het momentum te pakken. Kan hij dat doorzetten op een circuit waarvan ik denk dat het meer op het lijf geschreven is van Charles Leclerc? Die doet het vaak goed in Oostenrijk en dit moet ook het weekend worden waarin Leclerc gaat antwoorden", zo wijst Ramjiawan naar de wedstrijd op de Red Bull Ring.

Hamilton lijkt nummer één-rol over te nemen bij Ferrari

In zijn ogen kan het resultaat ervoor zorgen dat de hiërarchie binnen het team de kant van Hamilton opvalt: "En anders denk ik dat we een nieuwe nummer één-coureur bij Ferrari hebben in de naam van Lewis Hamilton. Op een gegeven moment moet je als team toch ook zeggen: Hamilton is de enige die het maximale uit de auto kan halen, misschien moeten we Leclerc wel in dienst van hem laten rijden. Kijk, ik ben er geen voorstander van..."

Volgens Kissing moet Ferrari zich er vooral niet mee bemoeien en het duo op de baan laten bepalen wie de nummer één-coureur is. Daarnaast maakt Leclerc door de resultaten van de afgelopen weken ook geen goede indruk. "Leclerc hangt de wagen de afgelopen races in de muur. Het is dan wel een beetje een mediadingetje om te zeggen dat hij de tweede coureur is. Is het niet te vroeg in het seizoen?" vraagt Kissing zich af.

Ferrari heeft mogelijk geen keuze

Ramjiawan is van mening dat Ferrari toch een keer een knoop moet doorhakken: "Stel je nu voor dat Antonelli nog een keer uitvalt en Leclerc op kop ligt, met Hamilton achter hem. En als Hamilton zou winnen, dan kan hij misschien voor Antonelli terechtkomen in het kampioenschap. Als ik Frédéric Vasseur was..."

Vorig jaar had McLaren de touwtjes stevig in handen, maar door het uitblijven van een duidelijke keuze verloor Oscar Piastri de leiding in het kampioenschap. Lando Norris wist uiteindelijk zijn eerste titel te pakken, terwijl Max Verstappen op P2 eindigde, op slechts twee punten. "Zo'n situatie moet je voorkomen bij Ferrari. Dan moet je er nu al voor zorgen dat die gasten geen punten van elkaar gaan afsnoepen. Nogmaals, ik ben er geen voorstander van, maar als je heel realistisch kijkt: als er maar één iemand is die alles uit de auto kan halen, en dat lijkt momenteel Hamilton te zijn, dan heb je misschien geen keuze."

Kissing zou het toch jammer vinden als Ferrari gaat ingrijpen en ook Ramjiawan is er geen voorstander van, al zou hij de keuze begrijpen: "Kijk eens terug naar de race in China, hoe hard Leclerc en Hamilton met elkaar aan het vechten waren. Denk jij dat Vasseur dat nu nog zou toelaten? Ik denk dat Vasseur zou ingrijpen."

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