Na een periode dat het onrustig was bij Alpine, wist Esteban Ocon het tij te keren bij het Franse team, door na de Grand Prix van Monaco op het podium te klimmen. Het is volgens sportief directeur Alan Permane, de bevestiging dat het team op de goede weg zit en de renstal wil in de toekomst regelmatig voor de brigade van Mercedes eindigen.

Begin mei kwamen de berichten naar buiten dat Alpine-CEO Laurent Rossi zich zou opwinden over de slechte resultaten van het 2023-seizoen, voor de race in Monte Carlo. Er werd door de topman druk gezet op teambaas Otmar Szafnauer die hij niet de schuld gaf van de mindere prestaties, maar wel verantwoordelijk hield. Door de derde plek van Ocon in Monaco is die druk iets verlicht, al verwacht Permane nu wel dat het team vaker het podium zal gaan vinden.

Doelwitten op Ferrari en Mercedes

In gesprek met Motorsport-Total legt Permane uit dat het resultaat in Monaco geen toevalstreffer mag zijn. "Het is niet een auto die alleen goed is in Monaco. We hebben alleen de upgrades geïnstalleerd die gepland waren voor Imola en een paar extra innovaties. De auto loopt gewoon goed", zo tekent hij de huidige situatie. Met een goede auto weet hij het zeker: "Ik verwacht dat we ook in de volgende race voor Mercedes staan en Ferrari kunnen bijbenen."

Red Bull en Aston Martin nog te ver weg

"Ik denk dat Max [Verstappen] te ver weg zit en dat geldt ook voor Sergio [Pérez], als hij een goede dag heeft", zo sluit hij een strijd met het team uit Milton Keynes uit. Ook Aston Martin wordt op dit moment nog te snel geacht. "Het zal moeilijk worden met Fernando [Alonso], maar ik zie geen enkele reden waarom we het niet zouden opnemen tegen Mercedes en Ferrari", zo wijst hij naar de doelstelling. Niet alleen het resultaat in Monaco haalt hij daarvoor aan. "Dat hebben we hier [Monaco red.] en in Miami gedaan. In Miami waren ze zelfs sneller dan wij, maar we hielden ze wel bij", aldus Permane.