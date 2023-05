Lars Leeftink

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een update gegeven over de prestaties van de W14 na de upgrades die tijdens het weekend van de Grand Prix van Monaco zijn doorgevoerd. Hij suggereert dat de veranderingen een 'positieve' impact op de auto hebben gehad.

De Silver Arrows hebben lang gewacht op de komst van dit upgradepakket, dat aanvankelijk gepland stond voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Formule 1 werd door overstromingen gedwongen het evenement te annuleren. Met de upgrades uitgerust en het 'zeropod'-ontwerp achterwege gelaten, eindigde Mercedes op P4 en P5 in Monaco. Die resultaten betekenen dat Mercedes, ondanks een teleurstellende start van het seizoen, slechts één punt achter Aston Martin staat in de strijd om P2 in het constructeurskampioenschap.

Mercedes heeft hoop op upgrade

"Ik denk dat we gegevens moeten verzamelen", legde Wolff na de Grand Prix van Monaco uit aan de media. "Daarom zetten we de upgrades ook hier in Monaco op de auto, om meer data te verzamelen. Dit zullen we in Barcelona ook weer doen. De volgende race, in Montreal, is weer een beetje een uitzondering. Maar in de komende races kunnen we hopelijk de prestaties van de auto echt verbeteren. Het zal echter niet ineens daar zijn."

Eerste tekenen goed

Wolff legde uit dat hij blij was met de eerste data die het grote upgradepakket van Mercedes heeft opgeleverd. "Daarom ben ik eigenlijk blij met het tijdsverschil dat we hadden in Monaco. Het was altijd een middelmatige baan voor ons, dus dat is oké." Komend weekend staat de Grand Prix van Spanje in Barcelona op het programma, een mooi moment voor Wolff en Mercedes om erachter te komen of de upgrades echt wat hebben uitgevoerd.