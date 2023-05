Lars Leeftink

Ferrari lijkt eruit te zijn over de overgang van twee engineers van Red Bull Racing. De laatste tijd zijn er al veel geruchten over een mogelijke overstap van de werknemers van Red Bull naar Ferrari, maar nu lijkt het geregeld te zijn.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com dinsdag te melden. Van de twee werknemers is alleen de naam van David George momenteel genoemd. De Amerikaan is bij Red Bull vooral bezig met het aerodynamische pakket rondom de RB19 die in 2023 zo domineert. George was eerder ook actief in IndyCar en NASCAR en beschikt dus over veel ervaring die Ferrari momenteel goed kan gebruiken. Over de andere naam is voor nu nog niks bekend.

2024

Het zal echter niet meer dit seizoen zijn dat de twee nieuwe werknemers nog iets toe kunnen voegen aan Ferrari, dat de laatste tijd veel mensen zag vertrekken. Dankzij gardening leave moeten beide werknemers eerst een paar maanden wachten voordat ze voor een ander team in de Formule 1 in actie mogen komen. Wat dat betreft zullen ze dus pas in 2024 echt iets toe kunnen voegen aan het team dat op allerlei manieren probeert het gat met Red Bull te dichten.

Mekies

Wat niet duidelijk is, is of dit ook de engineers zijn die Ferrari eiste in de onderhandelingen met Red Bull om Laurent Mekies. Mekies is namelijk al aangekondigd als teambaas van AlphaTauri voor 2024, maar de Fransman heeft nog een lopend contract na 2023. Ferrari wil Mekies niet zomaar laten gaan en wil daar engineers voor terug, iets wat Red Bull niet zo'n goed idee vond. Wat dat betreft lijken deze onderhandelingen los te staan van de eisen die Ferrari omtrent Mekies heeft.