Max Verstappen bevindt zich momenteel in een uiterst moeizame fase van het Formule 1-seizoen, wat de nodige vragen oproept over zijn kansen op de wereldtitel. Hoewel de resultaten de laatste tijd tegenvallen, neemt voormalig coureur Christijan Albers het op voor de Limburger. Volgens de analist is de kritiek onterecht en rijdt de meervoudig wereldkampioen nog altijd fantastische races. Desondanks moet de Nederlander het voorlopig doen met de zevende plaats in het kampioenschap, waarin hij 55 punten heeft verzameld.

Na zeven verreden races kijkt de Red Bull-coureur tegen een aanzienlijke achterstand aan. Waar Verstappen in voorgaande jaren nog domineerde, moet hij nu lijdzaam toezien hoe de concurrentie de lakens uitdeelt. Andrea Kimi Antonelli voert namens Mercedes het klassement aan met 156 punten, op de voet gevolgd door Ferrari-rijder Lewis Hamilton. De RB22 van de Oostenrijkse formatie wordt op dit moment slechts beschouwd als de vierde auto op de grid, wat het nagenoeg onmogelijk maakt om structureel om de overwinning te strijden. Afgelopen zondag kwam Verstappen tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalonië dan ook niet verder dan de vierde plaats.

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Albers vindt prestaties Verstappen ijzersterk

De schaarse hoogtepunten onderstrepen de huidige sportieve crisis bij Red Bull. Tot dusver wist Verstappen slechts één podiumplaats te bemachtigen: een derde plek tijdens de race in Canada. In Monaco viel hij uit door een technisch mankement of incident, terwijl hij in Australië en Japan genoegen moest nemen met respectievelijk de zevende en achtste positie. Toch ziet Albers lichtpuntjes in het optreden van de kopman. Uit de analyse van de oud-coureur blijkt dat hij vindt dat Verstappen een ijzersterke indruk achterlaat, ondanks dat de auto simpelweg tekortschiet ten opzichte van de bolides van Mercedes, Ferrari en McLaren.

"Max heeft gewoon ook een fantastische race gereden", zo stelt Albers in de podcast van De Telegraaf. "Als ik de rondetijden analyseer, was hij aan het einde van de race continu de nummer twee [qua snelheid, red.]. Lewis Hamilton en Max waren de snelsten."

Grote update in Oostenrijk moet tij keren voor Verstappen

De hoop van de coureur is nu gevestigd op de komende wedstrijden. Later deze maand reist het Formule 1-circus af naar de Red Bull Ring in Spielberg voor de Grand Prix van Oostenrijk. Voor deze thuisrace van het team staat er een omvangrijk upgradepakket gepland voor de wagens van Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar. Dit pakket moet de ommekeer inluiden. Het grote probleem bij Red Bull zit hem in het gewicht van de RB22. "Als ze daaraan kunnen werken… Om even een voorbeeld te geven: als je in Barcelona tien kilo extra benzine aan boord hebt, is dat al drie tienden in de kwalificatie. Zij zitten misschien zeven à acht kilo boven het ideale gewicht", aldus Albers.

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