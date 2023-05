Lars Leeftink

Maandag 29 mei 2023 21:15 - Laatste update: 21:16

Naast de Formule 3 en Formule 1 kwam afgelopen weekend ook de Formule 2 in actie tijdens het raceweekend in Monaco. Tijdens de Formule 2-race bleek Victor Martins op nagenoeg volle snelheid bijna een marshal aangereden te hebben.

Het incident gebeurde nadat er een crash was geweest tijdens de hoofdrace in Monaco. Het incident was in de bocht naar links gebeurd, bovenaan het 'rechte stuk' dat omhoog loopt na de eerste bocht. Martins, die vorig jaar kampioen werd in de Formule 3, rijdt dit seizoen voor het eerst in de Formule 2. De crash was van Jack Doohan, die vorig jaar nog wat vrije trainingen reed namens Alpine. Omdat de auto van Doohan in de hoek stond, konden de coureurs die eraan zouden komen niet zien dat er wat gebeurd was. Terwijl Martins de bocht in ging, waren de marshalls en veiligheidsmedewerkers al bezig met de auto van Doohan. Martins kon maar net, op vrij hoge snelheid, het lichaam van de marshal ontwijken door nog net naar rechts te sturen. Dit is de te zien op beelden van de onboard van Martins die op het internet zijn verschenen.

Formule 2

In de Formule 2 staat Frederik Vesti, die de race won, bovenaan met 89 punten. Zijn voornaamste concurrent is Theo Pourchaire, die 84 punten heeft. Richard Verschoor staat zevende met 46 punten. Martins vinden we, net zoals Doohan, buiten de top tien terug in het klassement. Beide coureurs zullen na dit seizoen hopen op een stap, maar voor nu presteren ze teleurstellend in de Formule 2.