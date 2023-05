Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner hinkt op twee gedachten na de Grand Prix van Monaco. Enerzijds heeft hij een Max Verstappen gezien die ondanks de moeilijke omstandigheden de RB19 als eerste over de streep kon krijgen, aan de andere kant van de garage zag hij een Sergio Pérez die van de regen in de drup viel.

De Britse teambaas legt voor de camera van Viaplay uit: "Het was een ongelooflijke prestatie, maar zeventig procent was gisteren al gedaan. Maar dan moet je de start nog goed hebben en we kozen voor de alternatieve strategie ten opzichte van Alonso." Verstappen startte op de mediumbanden terwijl Alonso voor de harde compound koos. "Max moest gewoon zijn banden in conditie houden, want we hielden rekening met de regenbuien, die uiteindelijk ook kwamen", zo onthult hij de tactiek van de tweevoudig kampioen.

'Daardoor pakte hij de overwinning'

De moeilijkheid lag hem volgens de teambaas vooral in het feit dat Verstappen alles te verliezen had. "Je kan op die positie eigenlijk alleen maar verliezen, maar hij heeft zo'n goed gevoel tijdens dit soort omstandigheden en condities. Hij kon het aan elkaar knopen en pakte daardoor zijn tweede overwinning hier", zo prijst hij Verstappen. De Nederlander gebruikte net als in de kwalificatie de hele baan en soms net wat meer. "Ik klampte me telkens iets harder vast aan mijn stoel. Maar je hoorde hem werken met zijn engineer en die hield hem op de hoogte van alles wat Fernando aan het doen was en op een stratencircuit als dit, is een foutje snel gemaakt", aldus de prestatie van Verstappen.

Pérez kon niet doorstoten

Voor Pérez was het een iets andere race. De Mexicaan vertrok vanaf P20 en had diverse knokpartijen en kon het daarbij niet altijd 'schoon' houden. "Het was een lastig weekend voor Checo. Het ging gisteren al mis en daarom probeerden we een hele agressieve strategie, door in de eerste ronde gelijk naar de pitbox te gaan." Toch viel Pérez daardoor wat verder terug en hoewel de RB19 de snelheid heeft om de auto's buiten de top tien in te halen, is er in Monaco maar weinig plek voor een inhaalpoging. "Maar door de langzamere auto's voor hem viel hij verder terug, kwam in een knokpartij terecht en liep daar wat beschadigingen op. Daardoor moesten we nog een stop doen. Geen punten voor hem vandaag, maar hij zal er in Barcelona wel weer staan", aldus Horner.