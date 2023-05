Alonso kan leven met P2 en deelt de complimenten uit: "Max reed geweldig op de mediums"

Remy Ramjiawan

Fernando Alonso kon zijn P2 zondagmiddag in Monaco niet omzetten in een overwinning. De Spanjaard heeft alles geprobeerd, maar moest zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, die in zijn ogen, geweldig heeft gereden op de mediumbanden.

De race in Monaco begon aanvankelijk onder droge omstandigheden en de voorspelde regenbui bleef initieel uit. Alonso koos ervoor om op de harde banden te starten, daar waar Verstappen dat op geel deed. Het zorgde voor een alternatieve strategie, waar de Spanjaard uiteindelijk niet het voordeel uit kon halen. Vanaf ronde vijftig begon het daarnaast ook nog te regenen en dus was de chaos compleet.

Alternatieve strategie

"Het was een moeilijke race. We kozen ervoor om op de harde banden te starten en daarom was [een inhaalpoging red.] in bocht 1 niet haalbaar. We moesten met deze strategie de long game spelen en Max reed geweldig op de mediumbanden rond in de eerste stint", zo moet hij toegeven. Uiteindelijk vielen de voorspelde druppels en dat maakte het alleen nog maar lastiger. "De regenbui maakte het erg lastig en het was niet makkelijk om hier rond te rijden."

Alonso legt aan interviewer David Coulthard uit hoe hij in de AMR23 te werk ging tijdens de buien. "Toen het eenmaal aan het regenen was, kon ik niet volledig het gaspedaal indrukken, maar ook de remmen waren erg gevoelig." Toch moet hij een compliment uitdelen aan zijn collega's: "Ik was wel verbaasd dat er geen safety car op de baan kwam, dus iedereen heeft een geweldige job gedaan."