Remy Ramjiawan

Zondag 28 mei 2023 09:04 - Laatste update: 09:10

Polesitter Max Verstappen kan prima leven met een overwinning voor Fernando Alonso in Monaco, al gunt hij het zichzelf net iets meer. Het duo zorgde voor een razendspannende slotfase van de kwalificatie in Monaco, waarbij de Nederlander zijn collega uit Spanje op 84 duizendsten wist af te troeven voor de pole position.

Aston Martin had van tevoren al ingezet op het weekend in Monaco, want daar zou de AMR23 weleens goed voor de dag kunnen komen. Alonso bewees het optimisme van de renstal uit Silverstone, want in de slotfase van de kwalificatie leek de Spanjaard op weg te zijn naar zijn 23e pole position. Toch was het uiteindelijk Verstappen die inclusief een paar onderonsjes met de muur zijn 23e pole position kon bijschrijven, maar het zat allemaal ontzettend dicht bij elkaar.

'Fernando is geweldig voorbeeld'

Meer dan eens is gebleken dat Alonso en Verstappen prima met elkaar door één deur kunnen en Verstappen is dan ook niet verbaasd dat het gevaar van Aston Martin vooral vanuit Alonso komt. "Nee, voor mij is het geen verrassing. Ik ben opgegroeid met Fernando in de Formule 1 en ik hield van zijn stijl. Dat hij hier op zijn 41ste nog steeds is, is erg indrukwekkend en ik denk dat het een geweldig voorbeeld is voor de mensen daarbuiten", zo legt de Red Bull-coureur uit in de persconferentie. Alonso zit nog altijd te wachten op zijn eerste zege sinds 2013 en die gunt Verstappen hem wel. "Ik bedoel, ik zie Fernando graag winnen, maar ik zie mezelf ook graag winnen. Het is een moeilijke. Ik zal er over nadenken!"

Kansen bij de start

Alonso heeft op zijn beurt ook het strijdplan klaarliggen en ziet kansen bij de start van de race. "De start is erg goed geweest voor ons dit jaar, dat is waar. En Max is misschien soms een beetje inconsistent geweest. Als hij goed is, is hij net zo goed als ons en soms een iets slechter", opent de 41-jarige Spanjaard. Het idee is om Verstappen bij de start het vuur aan de schenen te leggen, maar Alonso wijst ook naar de obstakels. "Het ding is dat de afstand tot bocht 1 denk ik te kort is, welke startpositie je ook hebt en het is te smal om het te proberen." De weersvoorspellingen laten slechts een kleine kans op een regenbui zien, dus lijkt het weer geen invloed te gaan spelen. "Ik denk dat het, zoals ik al zei, een lange race is, waar we ons op zullen richten. En de regen? Ik denk dat het niet zal helpen, om eerlijk te zijn. Ik heb liever een droge race", aldus Alonso.