Remy Ramjiawan

Zaterdag 27 mei 2023 18:59

Esteban Ocon kan zijn geluk niet op na het behalen van de vierde startplek voor de Grand Prix van Monaco. De afgelopen weken was het rumoerig rondom Alpine, maar Ocon hield het hoofd koel en wist de vierde tijd op de klok te zetten en kan daarmee belangrijke punten voor het Franse team binnenhalen op zondag.

Tijdens de kwalificatie in Monaco gebeurde er van alles. Red Bull Racing is het hele seizoen al het team om te verslaan, maar in Monaco zijn de onderlinge verschillen met de concurrentie een stuk minder groot. Het heeft ervoor gezorgd dat Fernando Alonso op slechts 84 duizendsten de pole position aan zijn neus voorbij zag gaan, maar ook Charles Leclerc en Ocon staan binnen twee tienden van de tijd van Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

'Heb de muur hard geraakt, maar dat leverde rondetijd op'

Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, blikt een opgetogen Ocon terug op Q3. "Ja, wat een dag. Als je ons van tevoren had verteld dat we in de top vijf zouden staan, dan had ik daar direct voor getekend. Maar het is nu nog beter dan dat en we staan slechts op twee tienden afstand van de pole position", zo kan hij het bijna niet geloven. "Ik ben extreem blij met hoe we het weekend hebben opgebouwd tot nu toe. Of het nu om het simulatorwerk gaat of de sessies op de baan. Ik voelde me zelfverzekerd in de auto, vanaf het eerste moment in de eerste vrije training en ik kon iets meer pushen dan normaal", zo wijst hij naar een beter gevoel met de auto.

Yikes! šŸ˜²



Ocon hits the wall as he exits Saint Devote šŸ˜¬



Somehow, he keeps on going! #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/CZ7x6CpmDR — Formula 1 (@F1) May 27, 2023

De muur raken leverde tijdwinst op

Dat Ocon alles uit de A523 aan het persen was, dat was duidelijk te zien. "In dat laatste rondje heb ik echt alles gegeven. Ik heb de muur een aantal keren vrij hard geraakt, maar dat leverde dan wel weer de rondetijd op. Ik ben erg blij met het resultaat van vandaag." Halverwege Q3 had Ocon de voorlopige poletijd in handen en dus is hij ergens wel een beetje teleurgesteld. "Het is altijd moeilijk om jezelf dan ineens steeds verder omlaag te zien gaan op het bord. Maar we namen het gokje om vrij vroeg de baan op te gaan, om de chaos op het einde voor te zijn", zo legt hij uit bij Viaplay.