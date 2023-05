Remy Ramjiawan

Zaterdag 27 mei 2023 18:22 - Laatste update: 18:24

Daar waar Sergio Pérez van tevoren nog had aangegeven dat hij er dit weekend voor zou zorgen dat Max Verstappen niet verder zou uitlopen in het kampioenschap, bewees de Mexicaan zichzelf geen goede dienst door in Q1 te crashen.

Door de klapper van Pérez start de 33-jarige coureur zondag vanaf de laatste plek. Hoewel de RB19 over genoeg snelheid beschikt om door te stoten naar de top tien, is er in Monaco maar weinig ruimte voor een inhaalmanoeuvre en dus zou Checo weleens tegen duur puntenverlies kunnen gaan aankijken. Toch kan er in Monaco ook van alles gebeuren, maar Pérez legt tegenover de verzamelde media uit, waaronder GPFans, dat het toch wel een lastige zondag in Monte Carlo gaat worden.

Artikel gaat verder onder video

'Kan niet geloven wat ik heb gedaan'

"Het is een ongelooflijke dag. Ik kan eigenlijk niet geloven wat ik heb gedaan. Het moment overviel me echt, dat de achterkant zo laat in de bocht ineens uitbrak", zo opent de Mexicaan over de schuiver in de eerste kwalificatiesessie. Checo onthult dat hij de limiet aan het opzoeken was en er net iets te ver overheen ging. "Dit was wel de manier waarop we probeerden er net iets meer rondetijd uit te halen, maar ik ging gewoon over de limiet heen en toen werd ik een passagier van mijn eigen auto."

Vervelend voor het team

Tot dat punt waren Pérez en Verstappen telkens elkaar aan het aftroeven om de snelste ronde. "Het ging tot dat punt best prima en ik had niet het gevoeld dat ik te hard aan het pushen was, maar uiteindelijk was het een grote fout van mezelf en ik vind het ook vervelend voor het team. Ja, het was een verrassing (hoe de auto reageerde red.), maar dat is geen excuus", zo steekt de Mexicaan hand in eigen boezem.

Grand Prix van Monaco

Hoewel er tijdens de race van alles kan gebeuren, heeft Pérez maar weinig vertrouwen in een goed resultaat. "Nee, dat zie ik niet gebeuren", zo reageert Checo op de vraag of er wellicht punten inzitten op zondag. "Het wordt echt een nachtmerrie morgen. Ik verwacht een hele moeilijke race. Wat we ook gaan proberen, de anderen zullen ons coveren en ik zal waarschijnlijk op dezelfde positie eindigen", aldus een teleurgestelde Pérez.