Het aanstaande vertrek van race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren is een flinke aderlating voor Max Verstappen, maar staat volgens Formule 1-verslaggever Erik van Haren en voormalig coureur Christijan Albers los van de eigen toekomstplannen van de wereldkampioen. In de Formule 1-podcast van De Telegraaf bespreken zij de impact van de transfer en de bredere leegloop bij Red Bull Racing.

Red Bull bevestigde eerder deze maand dat Lambiase het team eind volgend jaar verlaat om bij McLaren aan de slag te gaan als 'Chief Racing Officer'. Verstappen, die nog tot en met 2028 onder contract staat, noemde het verlies van zijn vaste engineer onlangs een enorme klap voor de stabiliteit binnen zijn kant van de garage. Hoewel de Nederlander zijn opties voor de toekomst openhoudt, lijkt de overstap van Lambiase geen directe voorbode voor een vertrek van Verstappen zelf. Ook lijkt het pakken van deze kans een logische stap: "Je kan wel blijven vastplakken aan een coureur. Als zo'n kans voorbij komt, dan geven Max Verstappen en mensen om hem heen ook een advies om die kans te pakken met beide handen. Daar kan hij ook uitgroeien tot teambaas. Die kans is er niet bij Red Bull", zo claimt Albers.

Losse beslissing of voorbode?

In de podcast wordt de theorie dat Lambiase al zou weten dat Verstappen stopt of vertrekt, nadrukkelijk naar het rijk der fabelen verwezen. Van Haren stelt dat de beslissing van de engineer op zichzelf staat. "Als zoiets naar buiten komt, kan ik me best voorstellen dat heel veel mensen denken: oh, GP weet al dat Max Verstappen stopt, of dat Max Verstappen weggaat. Wat ik ervan begrijp, staat dat gewoon volledig los van elkaar", aldus de verslaggever. Albers deelt die lezing en benadrukt dat de stap een logische keuze is voor de carrière van de engineer. "Wat ik ervan begrijp, staat dat er gewoon volledig los van. Dat wordt hem gewoon gegund Natuurlijk kan het op een gegeven moment wel zo zijn voor Max van: er gaan zoveel mensen weg, is dit nog wel het team waar ik wil blijven de komende jaren? Wat ik ervan begrijp, staat dat vertrek van GP er volledig los van", voegt Van Haren toe.

Bredere leegloop bij Red Bull

Toch is het vertrek van Lambiase tekenend voor de huidige situatie bij de formatie uit Milton Keynes. Sinds vorig jaar zag het team onder meer kopstukken als Christian Horner, Adrian Newey en Jonathan Wheatley vertrekken. Albers wijst op het gevaar van deze aanhoudende uittocht voor de concurrentiepositie van Red Bull. "Je ziet gewoon dat er een leegloop heeft plaatsgevonden. En dat heeft gewoon te maken met precies wat jij zegt: andere teams azen daar op al die talenten ook naar binnen te halen", legt Albers uit. "Je moet ook niet vergeten dat er mensen waren die zeiden dat ze weg waren gegaan, maar ontslagen zijn. Dat heb je de laatste tijd veel. We zijn hier wel bezig met Formule 1. Het is geen voetbal. Je kan het met een sterspeler kopen niet in vier wedstrijden omdraaien. Mekies moet een puinhoop oplossen en aan een team gaan bouwen. Daar heb je tijd voor nodig."

