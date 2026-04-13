close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Gasly vermoedt dat de Formule 1 richting 25 Grands Prix per jaar gaat

Gasly vermoedt dat de Formule 1 richting 25 Grands Prix per jaar gaat

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens Pierre Gasly moeten we er niet gek van opkijken als we in 2027 te maken krijgen met 25 Grands Prix per jaar. De Fransman legt bij Canal+ zijn kijk op de sport uit en floept eruit dat de koningsklasse het aantal races van 24 naar 25 wil brengen.

Onder leiding van Liberty Media heeft de Formule 1 de afgelopen jaren de commerciële kant steeds verder opgevoerd. Zo zijn er tegenwoordig 24 Grands Prix, waar dat enkele decennia geleden nog 16 à 17 waren. Voor de teamleden is het vooral een zware opgave, waarbij de teams inmiddels in ploegendiensten werken om het rond te krijgen. Toch lijkt het plan te zijn om de kalender nóg verder uit te breiden.

F1 van plan om kalender wederom uit te breiden?

De FIA en de Formula One Management hebben nog geen duidelijkheid gegeven over de kalender van 2027, maar Gasly onthult dat het plan is om deze verder uit te breiden: "Waarschijnlijk krijgen we een seizoen met 25 races." Daarbij is het ook de bedoeling dat het aantal sprintraces omhooggaat. Momenteel zijn dat er zes per seizoen, maar dat zouden er op termijn twaalf kunnen worden.

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

Jos Verstappen hoopt op oplossing FIA: "Denk dat ze heel goed weten wat ze moeten doen"

Jean Todt weigerde Red Bull-aanbod na succes bij Ferrari

32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

FIA-topman Tombazis geeft tekst en uitleg over eventuele regelwijzigingen

Tombazis onthult plan om klachten aan te pakken: 'Aanpassingen mogelijk in twee fases'

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'

'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap

Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken"

Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'

10 april 2026 20:00
Ontdek het op Google Play
x