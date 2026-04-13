Volgens Pierre Gasly moeten we er niet gek van opkijken als we in 2027 te maken krijgen met 25 Grands Prix per jaar. De Fransman legt bij Canal+ zijn kijk op de sport uit en floept eruit dat de koningsklasse het aantal races van 24 naar 25 wil brengen.

Onder leiding van Liberty Media heeft de Formule 1 de afgelopen jaren de commerciële kant steeds verder opgevoerd. Zo zijn er tegenwoordig 24 Grands Prix, waar dat enkele decennia geleden nog 16 à 17 waren. Voor de teamleden is het vooral een zware opgave, waarbij de teams inmiddels in ploegendiensten werken om het rond te krijgen. Toch lijkt het plan te zijn om de kalender nóg verder uit te breiden.

F1 van plan om kalender wederom uit te breiden?

De FIA en de Formula One Management hebben nog geen duidelijkheid gegeven over de kalender van 2027, maar Gasly onthult dat het plan is om deze verder uit te breiden: "Waarschijnlijk krijgen we een seizoen met 25 races." Daarbij is het ook de bedoeling dat het aantal sprintraces omhooggaat. Momenteel zijn dat er zes per seizoen, maar dat zouden er op termijn twaalf kunnen worden.

