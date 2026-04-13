close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Todt, Schumacher, Red Bull, socials

Jean Todt weigerde Red Bull-aanbod na succes bij Ferrari

Todt, Schumacher, Red Bull, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Jean Todt weigerde Red Bull-aanbod na succes bij Ferrari

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt heeft onthuld dat hij na zijn vertrek uit Maranello een aanbod van Red Bull Racing heeft afgeslagen. De Fransman stelt dat Dietrich Mateschitz, de in 2022 overleden medeoprichter van het merk, hem destijds benaderde om de leiding over de motorsportactiviteiten op zich te nemen. Dat laat de tachtigjarige Todt weten in de High Performance-podcast.

Todt kende een uiterst succesvolle periode van zestien jaar bij Ferrari, waar hij in 1993 begon en uiteindelijk in 2009 definitief afscheid nam van al zijn functies. Toen zijn vertrek bij de Italiaanse renstal eenmaal een feit was, toonde Mateschitz nadrukkelijke interesse. "Toen ik Ferrari verliet, wilde Dietrich Mateschitz dat ik me bij Red Bull zou aansluiten", onthult Todt. De Oostenrijker had er veel voor over om de ervaren manager binnen te halen. "Hij kwam twee keer lunchen bij mij thuis in Parijs. Hij wilde het echt, hij was erg geïnteresseerd. Hij hield niet van reizen, maar kwam toch twee keer", aldus Todt.

Hoofdstuk afgesloten

De wens van Mateschitz was dat Todt het team zou gaan leiden en de bredere motorsportactiviteiten van het Oostenrijkse bedrijf zou beheren. Todt besloot echter niet op de avances in te gaan. "Ik zei nee tegen hem; dat hoofdstuk was voor mij afgesloten", verklaart de voormalig teambaas. De succesvolle jaren bij Ferrari speelden een grote rol in die beslissing. "Ik had met succes een iconisch merk geleid. In zekere zin kon ik het niet beter doen. En ik wilde me aan andere dingen wijden", legt hij uit.

Mateschitz had eind 2004 Jaguar Racing overgenomen om Red Bull Racing te vormen. Sinds 2005 stond Christian Horner daar al aan het roer als teambaas. In plaats van zich bij het project van Red Bull te voegen, richtte Todt zich op een andere route binnen de autosport. In oktober 2009 werd hij verkozen tot de negende president van de FIA. Die rol als FIA-president vervulde Todt uiteindelijk twaalf jaar lang, tot hij in december 2021 afzwaaide en de titel van erevoorzitter kreeg.

Red Bull Racing Ferrari Red Bull FIA Jean Todt Scuderia Ferrari

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Transfer Lambiase gelinkt aan vertrek Stella: 'Voorcontract bij Ferrari is al getekend'

Transfer Lambiase gelinkt aan vertrek Stella: 'Voorcontract bij Ferrari is al getekend'

  • Vandaag 12:04
'Papa' Pérez spreekt torenhoge ambitie uit: "Ik wil ooit president van Mexico worden"

'Papa' Pérez spreekt torenhoge ambitie uit: "Ik wil ooit president van Mexico worden"

  • Vandaag 11:19
  • 4
'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

'Ferrari houdt Verstappen in de gaten ondanks Hamilton en Leclerc'

  • Gisteren 11:04
  • 6
Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

  • 11 april 2026 18:01
  • 32
Hamilton en Kardashian met gezichtsbedekking bij Coachella tijdens optreden Bieber

Hamilton en Kardashian met gezichtsbedekking bij Coachella tijdens optreden Bieber

  • 3 uur geleden
  • 1
32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar

  • Gisteren 20:46
  • 4

F1-nieuws

Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen' Interview

Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'

11 april 2026 08:29 8
'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap Recap

'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap

10 april 2026 21:44
Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken" George Russell

Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken"

10 april 2026 20:58 11
Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull' FORMULE 1

Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'

10 april 2026 20:00
Ontdek het op Google Play
x