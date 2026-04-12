Doornbos geen fan van terugkeer V8-motor: 'Dan ga je achteruit in plaats van vooruit'
Volgens Robert Doornbos zijn de geruchten over een eventuele terugkeer van de V8-motoren geen stap vooruit, maar eerder een stap achteruit. De Rotterdammer erkent in het Race Café dat de Formule 1 de regels moet aanpassen om het racen te verbeteren, maar ziet een terugkeer naar oudere motoren niet gebeuren.
Het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport meldde afgelopen week dat de gesprekken over het nieuwe motorreglement al zijn begonnen. Naar verwachting gaat dat reglement in 2031 van start. Het medium meldde dat niet wordt uitgesloten dat de hybridecomponenten volledig verdwijnen. Het accent zou in dat geval meer komen te liggen op CO₂-neutrale brandstoffen, die momenteel ook al worden toegepast in de huidige power units. Dat zou de weg openen voor het gebruik van oudere krachtbronnen op honderd procent duurzame brandstoffen. Daarbij zou één duidelijke favoriet zijn: de 2,4-liter V8-turbomotor.
FIA moet reglement tweaken
Toch stelt Doornbos dat het allemaal niet zo’n vaart loopt en dat de FIA zich nu vooral moet richten op de kwalificatie. "Op zondag maak je er het beste van, maar in de kwalificatie moet je je gewoon kunnen focussen op de prestaties. De coureur maakt nu geen verschil. Lando Norris zei dat zijn software opeens bepaalde dat hij vol vermogen gaf richting de chicane, terwijl hij wist dat zijn batterij leeg was. Op het rechte stuk werd hij vervolgens weer ingehaald door Lewis Hamilton. De coureur moet bepalen wat er in de auto gebeurt", legt de analist uit.
Ook hij heeft de geruchten meegekregen en stelt dat fans een terugkeer van de V8-motoren uit hun hoofd moeten zetten: "Er gaan zelfs geruchten dat rond 2030 de V8-motor terugkomt. Het lijkt me dat je dan achteruitgaat in plaats van vooruit."
